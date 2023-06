Microsoft reagiert: Keine leistungsstärkere Xbox Series X in Sicht

Microsoft beendet vorerst die Diskussion um eine Xbox Series X Pro (oder Xbox Series X Elite). Laut Spencer gibt es keine Pläne!

Xbox Elite Controller: Gesellt sich auch bald eine Xbox Series X Elite dazu? - (C) Microsoft

Du kannst vorerst keine verbesserte Version der Xbox Series X erwarten. Laut Phil Spencer hat Microsoft derzeit keine Pläne, eine leistungsstärkere Variante der Konsole auf den Markt zu bringen. Diese Entscheidung wurde trotz anhaltender Beschwerden über die Qualität einiger neuer Veröffentlichungen getroffen, da viele Spiele Schwierigkeiten haben, eine Bildrate von 60 Frames/Sekunde auf der Xbox Series S und in einigen Fällen sogar auf der Xbox Series X zu erreichen.

Seit 2020 auf dem Markt, doch im Gegensatz zu Sony und seiner PS5 hat Microsoft noch immer Probleme bei der Verfügbarkeit. Die Xbox Series X sei im Vergleich mit der leistungsschwächeren Xbox Series S zu oft ausverkauft. Microsoft möchte sich daher darauf konzentrieren, den Bestand der Series X aufzustocken, als eine neue Konsole auf den Markt zu schmeißen.

“Das ist nicht das Feedback, das wir derzeit erhalten”, erklärte Phil Spencer in einem Gespräch mit Bloomberg nach dem Xbox Games Showcase. “Im Moment sind wir ziemlich zufrieden mit der Hardware, die wir haben.”

Keine Xbox Series X Elite/Pro in Arbeit?

Eigentlich wären viele Spieler davon ausgegangen, dass es aufgrund der Tatsache, dass viele Spiele “nur” mit 30 Frames/Sekunde laufen, es bald eine leistungsstärkere Xbox Series X geben wird. Doch dem scheint nicht so. Zum Vergleich: Die Xbox One X erschien 3 Jahre nach Release der Xbox One. Allerdings kamen zu dieser Zeit auch immer mehr erschwingliche 4K-Fernseher auf den Markt und Microsoft (und Sony) reagierten darauf mit besseren Spielkonsolen.

Neue Titel wie Starfield, dass endlich im September 2023 erscheinen soll, laufen auf der Xbox Series X/S mit nur 30fps. Ein Grund für viele Spieler Kritik zu üben. Diese Entscheidung von Microsoft gegen eine “bessere” Xbox Series markiert eine bedeutende Veränderung im Konsolenzyklus.

Schwerer Start in die neue Konsolen-Generation

Der Start der aktuellen Konsolengeneration war holprig, da er mitten in der Covid-19-Pandemie stattfand. Dies führte zu Produktionsproblemen, die durch die weltweite Knappheit von Bauteilen (Halbleiterchips) noch verschärft wurden. Viele Regionen kämpfen derzeit mit steigenden Lebenshaltungskosten, da die Löhne nicht mit der Inflation Schritt halten. Es ist verständlich, dass viele von uns bei nicht lebensnotwendigen Dingen wie Videospielen Kompromisse eingehen und es daher nicht rechtfertigen können, eine neue Konsole zu kaufen, wenn das Originalmodell noch keine drei Jahre alt ist.

Möglicherweise setzt Microsoft daher verstärkt auf das günstigere Modell, die Xbox Series S. Im Rahmen des Xbox Games Showcase stellte das Unternehmen eine neue Variante vor: die Xbox Series S 1TB Edition. Mit nahezu doppelter Speicherkapazität können Spieler auf günstigerer Hardware mehr Spiele gleichzeitig speichern. Der Preis für dieses Modell liegt um 50 Euro höher als beim Originalmodell.