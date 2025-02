Ghost of Yotei: Sucker Punch verspricht kreative und technische Innovationen

Sucker Punch arbeitet mit Hochdruck an Ghost of Yotei, dem nächsten exklusiven Action-Adventure für die PS5. Laut Produzent Brian Fleming soll das Spiel sowohl in kreativer als auch in technischer Hinsicht neue Maßstäbe setzen.

In einem Gespräch mit Astro Bot-Regisseur Nicolas Doucet sprach Fleming über die Weiterentwicklung des Studios seit Ghost of Tsushima. Jedes neue Spiel baue auf den Erfahrungen des vorherigen auf, doch mit Ghost of Yotei will Sucker Punch keine Trends kopieren, sondern eine natürliche Weiterentwicklung schaffen.

Das Team habe sich intensiv überlegt, wohin die Reise als Geschichtenerzähler und Künstler gehen soll. Ziel sei es, ein Erlebnis zu erschaffen, das sich frisch anfühlt, aber dennoch auf den Stärken von Ghost of Tsushima aufbaut.

Ghost of Yotei: Lerneffekt aus Ghost of Tsushima

Fleming erinnerte sich an einen besonderen Moment aus Ghost of Tsushima: Nach der Einführung steigt Jin Sakai auf sein Pferd und reitet durch einen Wald. Dann öffnet sich die Welt, die Musik setzt ein, das Licht verändert sich, Blätter wirbeln durch die Luft – und das Spiel präsentiert seinen Titel auf dem Bildschirm. Diese Szene entstand erst spät in der Entwicklung, hat aber das gesamte Erlebnis geprägt.

Sucker Punch hat noch keine genauen Details zum Gameplay oder zur Story veröffentlicht, doch klar ist: Ghost of Yotei erscheint 2025 exklusiv für die PlayStation 5 und zählt zu den wichtigsten Videospiele-Veröffentlichungen für 2025.