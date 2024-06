Elden Ring: Shadow of the Erdtree bricht Verkaufsrekorde

Bandai Namco Entertainment hat etwas zu feiern! Nur drei Tage nach der Veröffentlichung hat die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree bereits weltweit fünf Millionen Verkäufe erreicht. Diese Verkaufszahlen von Shadow of the Erdtree belegen, dass dieser unglaubliche Erfolg ist der leidenschaftlichen Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt zu verdanken. Das Unternehmen bedankt sich herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben.

In Shadow of the Erdtree, der großen Erweiterung des preisgekrönten Action-Rollenspiels von Bandai Namco Entertainment Inc. und FromSoftware, betrittst du das Reich der Schatten. Diese düstere Welt steckt voller Geheimnisse und Gefahren und wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Dich erwarten neue, bedrohliche Bosse und eine packende Story, die dich in ihren Bann ziehen wird.

Die Erweiterung bietet eine breite Palette neuer Zaubereien, Waffen und Rüstungen. So kannst du deinen Charakter individuell anpassen und den Herausforderungen auf deine eigene Art und Weise begegnen. Auf den Spuren von Miquella wirst du in die dunklen Tiefen der Geschichte von Elden Ring eintauchen und spannende Geheimnisse entdecken.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree schlägt ein!

Die Resonanz der Fans ist überwältigend. Viele loben die packende Atmosphäre, die herausfordernden Kämpfe und die vielfältigen Möglichkeiten zur Charakteranpassung. Die Entwickler haben es geschafft, die ohnehin schon hohe Qualität des Hauptspiels in der Erweiterung noch weiter zu steigern. Besonders hervorgehoben wird die düstere und geheimnisvolle Welt des Reichs der Schatten. Spieler berichten von nervenaufreibenden Begegnungen mit neuen Bossen und von der Spannung, die beim Erkunden der unbekannten Gebiete entsteht. Jeder Schritt in dieser Welt birgt neue Überraschungen und Herausforderungen.

Die neuen Zaubereien und Waffen bieten zahlreiche Möglichkeiten, den eigenen Spielstil weiter zu verfeinern. Ob du lieber mit mächtigen Zaubern aus der Ferne angreifst oder dich mit schlagkräftigen Waffen ins Getümmel stürzt – in Shadow of the Erdtree findest du garantiert das passende Equipment. Die Erweiterung zeigt, dass das Entwicklerteam stets bestrebt ist, das Spielerlebnis zu verbessern und die Fans immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Werbung

Die Zukunft von Elden Ring sieht rosig aus. Mit einer so starken und engagierten Community können wir gespannt sein, welche weiteren Abenteuer und Erweiterungen uns in dieser Welt noch erwarten. Bis dahin bleibt uns nur, das aktuelle Abenteuer in vollen Zügen zu genießen und uns auf das nächste Kapitel zu freuen.

Elden Ring ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC (Steam) verfügbar. Shadow of the Erdtree erschien für alle Plattformen, für die auch das Hauptspiel erschienen ist.