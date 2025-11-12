Neues PlayStation State of Play aus Japan – Zusammenfassung aller Highlights

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Sony hat sich am Dienstagabend mit einer brandneuen Produktschau aus Japan gemeldet. Das PlayStation State of Play vom 11. November peilte vorwiegend den asiatischen Markt an, hatte aber auch einige Trailer und News für Fans im Westen parat. Wir haben die wichtigsten Neuigkeiten aus dem rund 40 Minuten langen Livestream zusammengefasst.

Große Updates für bereits erhältliche Games

Auch japanische Entwickler setzen auf langfristige Unterstützung ihrer bekanntesten Hits. Von den großen Publishern gab es im PlayStation State of Play daher eine Reihe an DLC-Ankündigungen für bereits veröffentlichte Spiele.

Unter dem Titel The Forsaken Hollows bekommt Elden Ring Nightreign, das kooperative Spin-off aus dem Souls-Universum, am 4. Dezember 2025 neuen Content verpasst.

Bereits im September wurde ein großes Update für Gran Turismo 7 namens SPEC III angekündigt. Nun gab es Details zum ebenfalls geplanten "Power Pack", das unter anderem 24-Stunden-Rennen als neue Modi anbieten soll.

Am 16. Dezember erscheint für Monster Hunter Wilds offiziell das vierte kostenlose Update mit dem Riesendrachen Gogmazios.

Bandai Namco hat für das kürzlich erschienene Geschicklichkeitsspiel Once Upon A Katamari neue Stages angekündigt. Außerdem bekommt Pac-Man World 2 neue Levels aus dem Sonic-Universum, die ab heute erhältlich sind. Ebenfalls soll noch diesen Winter der erste Story-DLC für Digimon Story: Time Stranger erscheinen.

Das im Frühjahr erschienene Endlos-Gemetzel Dynasty Warriors Origins bekommt am 12. Januar 2026 ein großes DLC-Pack namens Visions of Four Heroes.

State of Play November: Bekannte Titel, neue Trailer

Von kleinen wie auch großen Studios gab es einige neue Trailer und Updates für schon zuvor angekündigte Titel, die für 2026 geplant sind.

In der ersten Dezemberwoche soll ein Betatest für das knallige Fighting-Game Marvel Tokon: Fighting Souls über die Bühne gehen – ein neuer Trailer zeigt außerdem die Moves von Spider-Man und Ghost Rider.

Square Enix hat neue Szenen zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht, das den PS1-Klassiker mit einer Diorama-Grafik wiederbelebt. Auch für Octopath Traveler 0 hatte die RPG-Schmiede aus Japan neues Trailermaterial – ab heute ist zudem eine Demo erhältlich.

Ein weiterer Trailer präsentierte die Grafikpracht von Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, das nun am 12. März 2026 erscheinen soll.

, das nun am erscheinen soll. No Sleep for Kaname Date – from AI: The Somnium Files bekommt einen Release für PlayStation 4 und PlayStation 5 – zuvor war die Visual Novel noch exklusiv für Switch und PC erhältlich.

Das für Palworld bekannte Studio Pocketpair bringt mit Never Grave: The Witch and the Curse einen sichtlich von Hits wie Hollow Knight inspirierten Sidescroller auf den Markt.

Aus der Fighting-Serie BlazBlue soll ein neues Spin-off mit dem Titel Entropy Effect X erscheinen. Dabei handelt es sich aber um kein Prügelspiel, sondern um ein Roguelike (via PlayStation).

Mit Ascend und Unfollow kommen zwei neue Ableger der Indie-Horrorserie Broken Lore.

