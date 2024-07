FromSoftware arbeitet an einem unbekannten Projekt

FromSoftware könnte an einem weiteren Roboterspiel arbeiten, wie eine kürzlich aufgetauchte Stellenausschreibung vermuten lässt. Auch wenn es sich bei dem unangekündigten Projekt um einen weiteren Teil der Armored-Core-Reihe handeln könnte, ist dies bei weitem nicht die einzige Interpretation, die man aus den neu aufgetauchten Informationen ableiten kann. Zuletzt veröffentlichte das japanische Studio am 21. Juni die von der Kritik gefeierte Erweiterung Shadow of the Erdtree für Elden Ring. Ein Teil der 400 Mitarbeiter von FromSoftware ist immer noch damit beschäftigt, die DLCs mit Patches zu unterstützen. Jüngsten Berichten von Brancheninsidern zufolge soll das Unternehmen aber auch an mehreren unangekündigten Projekten arbeiten.

Eines dieser Projekte könnte etwas mit der Armored-Core-Serie zu tun haben, wie eine kürzlich auf den Karriereseiten von FromSoftware aufgetauchte Stellenanzeige zeigt. In der Anzeige, die zuerst vom Tech4Gamers-Forumsnutzer cindiestarlight entdeckt wurde, wird ein Character Modeler gesucht. Zu seinen Aufgaben gehören Modellierung, Texturierung, Rigging und Animation von „Charakteren oder Robotern“. Da Mechs das bestimmende Element von Armored Core sind, könnte die Anzeige durchaus etwas mit der langjährigen Mech-Serie des Unternehmens zu tun haben. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, gibt es mehrere Möglichkeiten, woran FromSoftware als Nächstes arbeiten könnte.

FromSoftware sucht nach Character Modeler

Erstens könnte die Ankündigung auf einen weiteren Eintrag in der Franchise hindeuten. Dabei könnte es sich um eine neue Hauptreihe oder eine eher iterative Fortsetzung im Stil von For Answer und Verdict Day handeln, die fast unmittelbar auf AC4 bzw. AC5 folgten. Der Präsident von FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, hat kürzlich selbst erklärt, dass er gerne weitere Armored-Core-Spiele machen würde. Er hat jedoch nicht gesagt, wann er hofft, ein neues Projekt dieser Art in Angriff nehmen zu können. Neben einem neuen Spiel könnte die Stellenausschreibung auch auf einen DLC für Armored Core 6 hindeuten. Das letzte Hauptspiel feiert bald seinen ersten Geburtstag. Der Entwickler hat sich in der Vergangenheit nicht gescheut, mit DLCs Zeit zu lassen.

There are a handful of lines in Armored Core 6’s message text referencing DLC. Traditionally, each numbered AC game has had a linked sequel game you could import your progress into, like AC4 and AC: For Answer, but it feels more likely that 6 will just get a big DLC instead. pic.twitter.com/Z14lU7S8wz — Zullie (@ZullieTheWitch) September 5, 2023

Jüngstes Beispiel ist der DLC Shadow of the Erdtree, das fast zweieinhalb Jahre nach Elden Ring auf den Markt kam. Diese Möglichkeit wurde bereits im September 2023 in Aussicht gestellt, als der Twitter-Nutzer ZullieTheWitch mehrere Hinweise auf „DLC-Teile“, „Embleme“ und „Daten“ von Armored Core 6 datierte. Drittens besteht die Möglichkeit, dass das Studio ein völlig neues Roboterspiel entwickelt. Dies ist nicht zuletzt auf die Tendenz des Studios zurückzuführen, mit neuen IPs zu experimentieren, und auf einen Bericht von Ende 2023, der besagt, dass FromSoftware derzeit an mehreren neuen Projekten arbeitet. Da das japanische Unternehmen in der Vergangenheit nie viel Zeit zwischen der Veröffentlichung eines neuen Spiels oder DLCs und der Ankündigung des nächsten Projekts hat verstreichen lassen, ist es plausibel, dass es in naher Zukunft – möglicherweise vor Ende 2024 – enthüllen wird, was es als Nächstes plant.