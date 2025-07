Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die „Soulsborne“-Community steht erneut vor einer Überraschung. Wie mehrere Leaker berichten, soll FromSoftware aktuell an einem Remaster von Dark Souls 3 arbeiten. Das Projekt befindet sich angeblich schon weit in der Entwicklung und ist für 2026 vorgesehen – passend zum zehnjährigen Jubiläum des Originals.

Dark Souls 3 soll zurückkehren

Während Dark Souls 1 die Spielwelt nachhaltig geprägt hat und Dark Souls 2 eher als Außenseiter der Trilogie gilt, wurde Dark Souls 3 als triumphale Rückkehr gefeiert. Es verband das Beste aus den vorherigen Spielen mit einem moderneren Kampfsystem und gilt für viele Fans als das bis heute beste Souls-Erlebnis. Laut den Leaks plant FromSoftware nun genau diesen Teil neu aufzulegen, während Teil 2 offenbar bewusst ausgelassen wird.

Mehrere Quellen, darunter der gut vernetzte Leaker Kurakasis (via Dexerto), berichten von einem geheimen FromSoftware-Projekt mit dem Codenamen „FMC“. Die Entwicklung sei bereits so weit fortgeschritten, dass ein Release 2026 sehr wahrscheinlich sei. Auch der bekannte Branchen-Insider Nick Baker hatte bereits im November 2024 in einem Livestream (via YouTube) Hinweise auf eine Neuauflage von Dark Souls 3 gegeben – damals allerdings noch ohne konkrete Zeitangabe.

Was wird das Remaster beinhalten?

Ob es sich um eine einfache technische Überarbeitung oder eine tiefgreifende Neuinterpretation handelt, ist bislang unklar. Angesichts der Fortschritte, die FromSoftware in den letzten zehn Jahren gemacht hat, insbesondere mit Elden Ring, könnte das Studio einige moderne Verbesserungen in das Gameplay einbauen, ohne die Seele des Originals zu verlieren.

Dark Souls 3 erschien ursprünglich am 24. März 2016 und hat sich trotz seines Alters grafisch und spielerisch erstaunlich gut gehalten. Ein Remaster wäre nicht nur eine Hommage an das Original, sondern auch eine Gelegenheit, neue Spieler in die düstere Welt von Lothric zu ziehen, diesmal mit aktueller Technik und hoffentlich flüssiger Bildrate auf allen Plattformen.

Interessanterweise dürfte dieses Projekt auch mit dem Ausschluss anderer FromSoftware-Spiele zusammenhängen. Wer gehofft hatte, zuerst Neuigkeiten zu Bloodborne zu hören, wird sich also gedulden müssen. Dark Souls 3 bekommt offenbar den Vorzug.