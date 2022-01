Die Xbox Game Studios wurden 2021 zu einen der größten Publisher auf Steam

Wie wir berichtet haben hat Steam kürzlich eine Liste mit den meistverkauften Spielen (nach Umsatz) für das vergangene Jahr veröffentlicht. Die Liste enthielt eine Reihe von bekannten Namen wie DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG Battlegrounds, aber auch Neuheiten wie Valheim oder Cyberpunk 2077. Aber einer der größten Gewinner bei Steam im Jahr 2021 waren definitiv die Xbox Game Studios von Microsoft.

Wie der Spielereporter und YouTuber Benji-Sales feststellte, waren drei der Top 12 der neuen Spiele auf Steam im letzten Jahr Erstanbietertitel von Microsoft, was Microsoft zu einem der größten Herausgeber auf der Plattform von Valve macht.

„Microsoft/Xbox Game Studios sind zu einem der größten Publisher auf PC/Steam geworden, wobei drei der 12 umsatzstärksten Spiele des Jahres im Jahr 2021 First-Party-Releases waren“, schrieb Benji, bevor er Xbox und Microsoft seine Glückwünsche aussprach.

Microsoft / Xbox Game Studios have become one of the biggest publishers on PC / Steam with 3 of the Top 10 highest Gross Revenue games of the year in 2021 being 1st party releases

Congrats to @aarongreenberg @XboxP3 @BondSarah_Bond and everyone else at Xbox

