DOOM-Entwickler arbeitet mit Arkane gemeinsam an Redfall [UPDATE]

Redfall - (C) Xbox Game Studios

Der kommende kooperative First-Person-Shooter Redfall wird nicht von Arkane Studios alleine entwickelt. Es scheint als hätte der DOOM-Entwickler, id Software, seine Finger im Spiel.

Redfall wurde auf der E3 als neues Koop-Erlebnis von Arkane, den Entwicklern von Prey und Dishonored, angekündigt. Eine moderne Version kooperativer Ego-Shooter, die ein Revival feiern. Immerhin ist auch Back 4 Blood unterwegs, dass ab Tag 1 im Xbox Game Pass enthalten sein wird. Doch Redfall wird nicht nur von Arkane entwickelt.

Auf der LinkedIn-Seite von Jeff Senita, einem Animator bei id Software, wurde notiert, dass er „zusätzliche Animationsarbeiten“ für Redfall erledigte. Der Eintrag wurde inzwischen aus seinen Profil entfernt. Ein Fan hat jedoch zuvor einen Screenshot gepostet.

Ob sein Eintrag ein Fehler war? Womöglich nicht. Arkane ist bekannt für seine immersiven und cleveren Spiele wie Dishonored, wobei man kreativ Rätsel lösen muss. Andererseits geben die Spiele von Arkane auch gewisse Freiheiten, wie man die Situationen im Spiel bewältigen möchte. Gemischt mit den Fähigkeiten von id Software, nämlich rasante Action zu bieten, wird der Entwicklung von Redfall wohl mehr Aufmerksamkeit zukünftig geschenkt.

Anscheinend wurde Jeff Senita aufgefordert seinen Eintrag auf seiner LinkedIn-Seite zu löschen, womöglich durch eine Führungskraft. Aufgrund des Eintrages können wir aber nicht darauf rückschließen wie viele Mitarbeiter von id Software an Redfall arbeiten. Ein paar Animationen alleine reichen zwar für eine Fußzeile, aber ob der DOOM-Entwickler tatsächlich Einfluss auf das Gameplay hat ist ungewiss.

Warum geht es in Redfall?

Redfall wurde während des Xbox & Bethesda Games Showcase angekündigt und ist ein neuer Koop-Open-World-Shooter von Arkane Austin, dem Team hinter Prey und Dishonored. Spiele das Spiel alleine oder im Koop mit bis zu vier Spielern, um gegen eine Legion von Vampiren anzutreten, die die einst malerische Inselstadt Redfall überfallen haben.

Redfall ist seit mindestens 4 Jahren in Arbeit

Ein anderes LinkedIn-Profil zeigt uns, dass der Titel von Arkane (und iD Software) seit mindestens vier Jahren in Entwicklung ist. Die LinkedIn-Seite des leitenden 3D-Künstlers Francisco Cruz III verrät, dass Redfall seit der Veröffentlichung von Prey: Mooncrash im Jahr 2017 in Arbeit ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Entwicklung nicht unbedingt bedeutet, dass am Spiel seit 2017 aktiv gearbeitet wird. Der Prozess ist in diesem LinkedIn-Post ziemlich klar aufgeführt, der besagt, dass Francisco während seiner „Inkubationszeit“ an dem Spiel gearbeitet hat ist im Wesentlichen die Vorproduktionsphase – die Ideensammlungsphase der Entwicklung.

Redfall soll 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.