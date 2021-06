Back 4 Blood zum Release gleich im Xbox Game Pass?

Back 4 Blood - (C) Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios

Entweder kurz nach Release oder bereits ab Tag 1, Back 4 Blood scheint in den Xbox Game Pass zu kommen. Back 4 Blood ist ein Zombie-Team-Shooter wie Left 4 Dead, nur cooler. Und der geplante Release-Termin rückt immer näher. Bereits im August wird es eine offene Beta für Back 4 Blood geben, an der wir alle teilhaben können. Vorbesteller kommen ein paar Tage früher dran. Aber anscheinend müssen sich Xbox-Spieler das Spiel gar nicht kaufen, sondern können es von Tag 1 weg im Xbox Game Pass vorfinden. Wenn die Gerüchte stimmen.

Das Gerücht ist heiß, immerhin reden wir von einem inzwischen gelöschten YouTube-Video, dass diese Behauptung aufstellte. In der Beschreibung des Gameplay-Videos wurde erwähnt, dass Back 4 Blood beim Start für Xbox One, Xbox Series X/S und PC im Game Pass erscheint. Das Video scheint wieder auf „Privat“ eingestellt worden zu sein, ohne dass weder Entwickler Turtle Rock Studios noch Microsoft dazu Stellung genommen haben.

Der Fokus des Xbox Game Pass richtet sich nicht nur an First-Party-Games, sondern auch an Titel von Drittherstellern. Daher könnte Back 4 Blood durchaus ein Titel sein, der von Tag 1 an im XGP kommt.

Wie müssen nicht lange warten, bis wir Antworten erhalten. Bereits heute um 23:00 Uhr wird Warner Bros. den Zombie-Shooter ausführlich präsentieren. Auch wenn andere Titel wie Hogwarts oder Gotham Knights womöglich nicht zeigen: Back 4 Blood steht wohl im Fokus.

Auf Reddit gibt es auf jeden Fall einen Screenshot für die Gameplay-Präsentation des Spiels. Dieser bestätigt anscheinend die Gerüchte über den XGP-Auftritt des Zombie-Multiplayer-Shoooters.

Back 4 Blood für Xbox Game Pass? – Der „spirituelle Nachfolger“ von Left 4 Dead

Viele Mitarbeiter die damals für Left 4 Dead zuständig waren arbeiten heute bei Turtle Rock Studios an Back 4 Blood. Die Community zeigt sich gespannt und erwartet nichts anderes als einen sauberen Team-Shooter mit Witz, jeder Menge Zombies und viele Extras. Es scheint wir bekommen hier einen interessanten First Person-Shooter spendiert, der für Abwechslung sorgt. Wenn dieser Titel auch noch im Game Pass landet, dann ist alles in Ordnung. Vorausgesetzt man ist Abonnent.

Back 4 Blood soll am 12. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Eigenartigerweise listet es Amazon.de bereits ab dem 8. Oktober 2021.