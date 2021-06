Back 4 Blood: Neuer Gameplay-Trailer und Infos zur Offenen Beta

Hoffman in Back 4 Blood, einer der acht spielbaren Charaktere. - (C) Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios

Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios haben während des digitalen Events Summer Game Fest Kickoff Live! einen neuen Back 4 Blood-Gameplay-Trailer veröffentlicht und bestätigt, dass die offene Beta mit einem Early-Access-Zugriff bereits von 5. bis 9. August für diejenigen beginnt, die das Spiel vorbestellen.

Die offene Beta läuft von 12. bis 16. August und ist für alle Spieler verfügbar, die sich im Voraus anmelden. Beide Teile der offenen Beta können auf der Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC gespielt werden, inklusive Unterstützung für Cross-Play und Cross-Gen. Anmelden für die Open Beta kann man sich auf der offiziellen Webseite von Back 4 Blood.

Zusätzlich dazu findet der Back 4 Blood E3 2021 PvP Showcase am 13. Juni um 23:00 Uhr (deutscher Zeit) statt und wird einen tieferen Einblick in den neuen PvP-Modus (Player versus Player) des Spiels bieten. Auf den offiziellen Back 4 Blood-Kanälen auf Twitch, YouTube oder Facebook werden die kommenden Gameplay-Veröffentlichungen und eine Diskussion mit Turtle Rock Studios veröffentlicht werden.

Back 4 Blood ist ein First-Person Koop Zombie-Shooter von den Machern des von der Kritik gefeierten Franchise Left 4 Dead mit einem aufregenden und dynamischen Moment-zu-Moment-Spiel und stark veränderbarer, anpassungsfähiger Action, um Spieler immer wieder zu faszinieren.

Die Geschichte von Back 4 Blood beginnt nach einem katastrophalen Krankheitsausbruch, in dem die meisten Menschen entweder getötet oder vom Teufelswurm-Parasiten infiziert wurden. Durch unaussprechliche Ereignisse abgehärtet und bereit für den Kampf um die Menschheit, hat sich eine Gruppe von Veteranen der Apokalypse, Cleaner genannt, zusammengetan, um sich dem Horror der Infizierten zu stellen und die Welt zurückzuerobern.

Back 4 Blood wird am 12. Oktober 2021 auf Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich sein. Vorbesteller erhalten Zugang zum Early Access der offenen Beta vom 5.-9. August, plus das Skin-Pack: Fort Hope Elite – Waffen als Bonus. Alle spielbaren Charaktere von Back 4 Blood haben wir euch in einen anderen Artikel aufbereitet. Ein weiterer Trailer zeigt das Kartensystem des Spiels im Detail.