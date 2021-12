Steam im Jahr 2021: Die umsatzstärksten und meistgespielten Titel in der Übersicht

DOTA 2 erschien bereits 2013, hält sich aber noch immer in den Top-Listen von Steam. Jahr für Jahr. - (C) Valve - Bildmontage DG

Nur noch wenige Tage bis 2022, ein Grund mehr über Jahres-Charts zu lesen! Steam veröffentlichte seine Liste der Top-Spiele von 2021. Die Liste ist dabei in mehrere “Best of”-Kategorien unterteilt, damit wir sehen, welche Spiele die Nutzer am meisten gespielt haben.

Der Blog-Beitrag von Valve bringt uns auch die beste Neuveröffentlichung des Jahres sowie welches Early-Access-Spiel sich am besten verkauft hat.

Advertisment

Jede Kategorie der “Best of” bei Steam beinhaltet eine kurze Erklärung, was die Kategorie bedeutet und wie genau die Liste erstellt wurde. Die Liste der Topseller sagt genau das aus, wonach es klingt: Ein Blick auf die 100 Spiele mit den höchsten Umsätzen auf Steam im Jahr 2021. Der Gesamtumsatz errechnet sich aus den Verkäufen des Hauptspiels und der Zusatzinhalte sowie spielinternen Transaktionen jeder Anwendung vom 1. Januar 2021 bis zum 15. Dezember 2021.

Valve präsentiert diese Liste bereits zum sechsten Mal in Folge, wir haben uns also daran schon irgendwie gewöhnt. Das genaue Ranking erfahren wir dadurch nicht, sondern es wird in Platin, Gold, Silber und Bronze unterteilt.

Das sind die Spiele mit den meisten Umsatz auf Steam im Jahr 2021

Unter “Platin” findet man folgende Spiele:

DOTA 2

Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

Naraka: Bladepoint

Dead by Daylight

Battlefield 2042

Counter-Strike: Global Offensive

Rainbow Six Siege

Valheim

New World

Apex Legends

PUBG Battlegrounds

Destiny 2

Unter “Gold” findet man Titel wie Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2, aber auch Back 4 Blood.

Für “Silber” hat es für Cyberpunk 2077 gereicht, genauso wie für Civilization VI, Age of Empires 4, Resident Evil Village, Monster Hunter World oder Team Fortress 2.

“Bronze” erreichte das The Elder Scrolls V Skyrim, F1 2021 oder auch der erstaunliche VR-Titel Half-Life Alyx. Es gibt aber auch viele Indie-Titel, die ganz vorne mitmischen und anscheinend ordentliche Umsätze für die Entwickler lukriert haben.

Was waren die Top-Neuheiten im Jahr 2021 nach Umsatz?

Wieder unterteilt Valve diese Liste in Platin, Gold, Silber und Bronze.

Unter Platin findet man folgende Spiele:

Halo infinite Multiplayer – Season 1 (der Umsatz wurde also nur mit dem Battle Pass erzielt)

Mass Effect Legendary Edition

Outriders

Naraka: Bladepoint

Valheim

Landwirtschafts-Simulator 22

Age of Empires 4

New World

Back 4 Blood

Forza Horizon 5

Resident Evil Village

Battlefield 2042

Den Gold-Status erreichten unter anderem F1 2021, Deathloop, Football Manager 2022, Days Gone, Biomutant oder Tales of Arise. Die Top-Neuheiten lassen sich auf der Steam-Webseite sogar nach Monaten untergliedern, jedoch ohne Reihung.

Was wird am meisten auf Steam gespielt?

Mehr als 200.000 gleichzeitige Spieler erreichen nur wenige Titel, dass sind die folgenden 10:

Rust

Halo Infinite

New World

Apex Legends

GTA 5

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

PUBG Battlegrounds

Valheim

DOTA 2

Natürlich wissen wir von anderen Website, wie Steamcharts.com, dass Counter-Strike: Global Offensive und DOTA 2 dauerhaft auf Platz 1 und 2 sind. Dahinter folgt meistens PUBG Battlegrounds vor Apex Legends und GTA 5. Aber auch Team Fortress 2 kann sich in dieser TOP 10-Liste schon sehr lange halten, erreichte aber 2021 nie mehr als 200.000 gleichzeitige Spieler.

Über 100.000 gleichzeitige Spieler erreichte auch Resident Evil Village und Battlefield 2042. Letzteres verlor sie aber auch wieder gleich. Viele Spieler tummeln sich auch am Traktor am Feld im neuesten Landwirtschafts-Simulator. Rainbow Six Siege kann sich genauso wie Among Us und Dead by Daylight halten.

Noch mehr Top-Listen von Steam

Unter den “Top-Early-Access”-Spielen finden sich GTFO wie auch Hell Let Loose. Die umsatzstärksten VR-Spiele sind weiterhin Pavlov, Beat Saber oder ein Half-Life Alyx.

Zu den am meisten gespielten Titeln die bei Steam mit Controller gespielt werden zählen eFootball, FIFA 21, GTA 5, Apex Legends, Halo Infinite oder auch Forza Horizon 5.