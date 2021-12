Deathloop: Xbox-Release-Datum bekannt – 14. September 2022

Wann kommt Deathloop in den Xbox Game Pass? - (C) Arkane Studios

Dank einer neue Deathloop-Anzeige wissen wir, wann das Spiel von Arkane Studios (Bethesda Softworks) auch für Xbox-Konsolen kommen wird. Das Spiel ist seit über drei Monaten am Markt und konnte gute Kritiken einfahren.

Deathloop erschien zeit-exklusiv für die PlayStation 5, obwohl Microsoft Zeni-Max, den Eigentümer von Bethesda Softwars, den Publisher des Spiels, übernommen hat. Jedoch konnte sich Sony zuvor einen Deal aushandeln. Und Deal blieb Deal.

Advertisment

Wegen einer Werbeanzeige des offiziellen Deathloop-Accounts auf Twitter wissen Spieler nun, wann Deathloop auch für die Xbox kommt. Im ersten Frame der Anzeige stehen zwei Sätze: “Auch auf PC verfügbar. Nicht verfügbar auf anderen Konsolen bis mindestens 14. September 2022.” Und damit wissen wir nun, wann Deathloop auch auf der Xbox gespielt werden kann. Und es wird sehr wahrscheinlich auch für den Xbox Game Pass an diesem Tag kommen, wie auch alle anderen Spiele der Xbox Game Studios.

Deathloop: Konsolen-Exklusiv für die PlayStation 5

Lange bevor Bethesda durch Microsoft übernommen wurde, sicherte sich Sony Interactive Entertainment die Konsolen-exklusiven Rechte am Shooter. Bereits seit des PlayStation E3-Showcase wissen wir es, fast ein Jahr vor der Übernahme. Und natürlich kam sofort die Frage auf, ob sich Microsoft und Bethesda an bestehende Deals halten würden. Sie taten es. Zukünftige Bethesda-Spiele werden, wie The Elder Scrolls 6, das nächste Fallout oder Doom sind Konsolen-exklusiv für Xbox.

Ob Deathloop auch für die Nintendo Switch erscheint? Das mag zu bezweifeln sein, aber ausschließen kann man es an dieser Stelle auch nicht. Immerhin wird durch die Werbung von “anderen Konsolen” gesprochen. Wahrscheinlich gilt es aber nicht.

Wenn man Deathloop noch nicht ausprobiert hat, dann hat man jetzt als PS5-Spieler eine gute Möglichkeit dafür. Das preisgekrönte Spiel gibt es nämlich bis zum 5. Januar 2022 im PlayStation Store zum halben Preis. Außerdem gewann der Shooter bei den The Game Awards den Preis für die beste Art Direction. Auch am PC gibt es jetzt Deathloop günstiger: 50% Rabatt im Rahmen des Steam Winter Sale.

Deathloop erschien am 14. September 2021 für PlayStation 5 und Windows PC, die Xbox-Versionen starten wohl am 14. September 2022.