PS5-Exklusivität endet rasch: Wann kommt Deathloop in den Xbox Game Pass?

Wann kommt Deathloop von Arkane/Bethesda für die Xbox? Nun, diese Frage dürfte nun geklärt sein. Der kommende Shooter Deathloop wird im September 2022 seine PlayStation 5-Exklusivität verlieren. Der Deal wurde zwischen Bethesda und Sony vor der Microsoft-Übernahme geschlossen – und Deal bleibt eben Deal. Bisher war unklar wie lange Deathloop exklusiv für die PS5 ist und wann der Weg für den Xbox Game Pass frei wird.

Nach der Dishonored-Serie hat Arkane Studios an Deathloop gearbeitet, einem Science-Fiction-Shooter, bei dem der Protagonist Colt in einem blutigen Groundhog Day-Erlebnis feststeckt. Auf der fiktiven Insel Blackreef müssen die Spieler das Wissen, das sie aus jedem Spielzyklus erhalten, nutzen, um die Geheimnisse und Mysterien der Welt aufzudecken, in der sie sich Tag für Tag wiederfinden. Dies wird jedoch nicht einfach, da jeder auf Blackreef Colt tot sehen will. Die Hauptgegnerin des Deathloop, Julianna, behält ihre Erinnerungen, gegenüber allen anderen.

Deathloop im Xbox Game Pass: Vorfreude seit 2019

Bereits seit 2 Jahren freuen sich Spieler auf den Shooter von Arkane Studios. Das Spiel erscheint am 14. September 2021 für PlayStation 5 und PC und ist somit bis zum 14. September 2022 exklusiv für die Sony-Konsole. Danach wird der Titel auch für anderen Videospiele-Konsolen verfügbar sein. Angesichts des Bethesda-Buyouts von Microsoft ist es nicht schwer zu erraten, dass das Spiel dann für die Xbox Series X/S erscheint. Sehr wahrscheinlich ist Deathloop dann im Xbox Game Pass, ab Tag 1 – nach der PS5-Exklusiv-Ära.

Diese Informationen wurden nach einem Deathloop-Gameplay-Trailer gesammelt, der ursprünglich bei Sonys Juli „State of Play“-Sendung enthüllt wurde. Während dieser Text während des State of Play selbst nicht gezeigt wurde, ist der gleiche Trailer jetzt auf Bethesdas eigenem YouTube-Kanal verfügbar , mit diesen zusätzlichen Details am Ende.

Die Liste der „wirklichen“ Exklusiv-Titel für die PlayStation 5 bleibt also weiterhin kurz. Bisher sind nur Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart und Demon’s Souls die einzig wirklichen PS5-Spiele. Die Fortsetzung von God of War und Horizon Forbidden West – zwei spannende Titel für 2021 – werden auch noch für die PS4 veröffentlicht.

Deathloop erschient Konsolen-exklusiv für die PlayStation 5 und auf PC am 14. September 2021. Der Xbox Series X/S (Xbox Game Pass)-Release von Deathloop dürfte demnach am 14. September 2022 sein. Microsoft muss es nur noch bestätigen!