As Dusk Falls erscheint exklusiv für die Xbox Series X

Interior/Night feiert sein Debüt in der Entwicklung mit der Ankündigung eines neuen interaktiven Storydriven Spiel, das exklusiv für die Xbox-Serie X erhältlich ist. As Dusk Falls ist ein experimentelles Story-telling, das zwei Familien über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten begleitet.

Das Spiel wurde mit Schauspielern erstellt, die Bild für Bild digital gefilmt und übermalt wurden. As Dusk Falls produziert einen völlig neuen Kunststil, indem 2D- und 3D-Umgebungen kombiniert werden, um ein Gefühl einer Graphic Novel in der gesamten Geschichte einzufangen. In dem Game wird die Geschichte zweier Familien erzählt, die die Konsequenzen von den tragischen Ereignissen eines Raubüberfalls und den darauffolgenden Ereignissen tragen müssen . As Dusk Falls lässt sich von Spielen wie What Remains of Edith Finch und Oxenfree inspirieren, die tiefe erzählerische Eigenschaften haben, die das Gameplay hervorheben.

Jede Entscheidung wird einen großen Einfluss auf die Geschichte haben und basierend auf der 30-jährigen Zeitachse, in die die Geschichte passt, werden die Entscheidungen langfristige Auswirkungen haben. Das Spiel lässt sich auch von der komplexen Erzählung von TV-Dramen inspirieren. Die Geschichte wechselt die Sichtweise, um eine vollständige Geschichte aus allen Blickwinkeln zu erzählen. Während der gesamten Geschichte wird As Dusk Falls versuchen, die Spieler dazu zu bringen, ihre eigene Moral mit Entscheidungen zu bewerten und mehr über sich selbst herauszufinden, während sie spielen.

Das Game ist für PC, Xbox One und Xbox Series X in der Entwicklung ist.