Lies of P gewinnt Apples Mac Game of the Year Award

Heute feiert Lies of P, das fesselnde narrative Abenteuerspiel, den Gewinn des Mac Game of the Year Awards bei den Apple’s 2023 App Store Awards. Entwickelt von einem talentierten Team bei DreamForge Studios, hat das Spiel in den letzten Monaten die Herzen der Spieler erobert und die Kritiker begeistert.

Bei den App Store Awards 2023 von Apple wurde Lies of P zum Mac-Spiel des Jahres gekürt. Es setzte sich gegen Elex 2 und Return to Monkey Island durch und gewann den Hauptpreis. Es ist möglich, dass dies nur die erste von vielen Auszeichnungen ist, die Lies of P in diesem Jahr gewinnt. Denn die The Game Awards stehen am 7. Dezember noch an. Aber selbst wenn es keine weiteren Preise gewinnt, ist es beeindruckend, dass die brandneue IP es geschafft hat, einen Preis für das Spiel des Jahres mit nach Hause zu nehmen, und das in einem Jahr, in dem viele neue und gute Spiele veröffentlicht wurden.

Die Jury lobte nicht nur die meisterhafte Umsetzung der Geschichte, sondern auch die beeindruckende Grafik und den eingängigen Soundtrack. Lies of P war ein großer Erfolg für NEOWIZ. Das wurde bereits am ersten Tag im Xbox Game Pass angeboten, was eine riesige Spielerbasis sicherte und das Spiel konnte sich über 1 Million Mal verkaufen. Neben dem kommerziellen Erfolg wurde es auch von den Kritikern anerkannt und für zahlreiche Preise nominiert. So wurde Lies of P bei den Game Awards 2023 in den Kategorien “Best Art Direction” und “Best Role Playing Game” nominiert und hat zudem die Chance, den “Players’ Voice”-Preis bei der Veranstaltung zu gewinnen.

Da Lies of P eine brandneue IP in einem überfüllten Genre und einem überfüllten Jahr ist, ist es großartig zu sehen, dass es Anerkennung findet. Die Kritiken zum Game waren größtenteils positiv und es scheint, dass viele gespannt sind, wie die Entwickler das Feedback des ersten Spiels nutzen können, um eine bessere Fortsetzung zu entwickeln.