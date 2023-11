Pinocchio-Souls-Spiel “Lies of P” erhält eine Fortsetzung

FromSoftware schuf mit Titeln wie Demon’s Souls und Dark Souls im Grunde ein neues Gaming-Genre, das extrem herausforderndes Gameplay mit düsteren, fast schon gruseligen Spielwelten verbindet. Bloodborne und Elden Ring sind starke Vertreter dieses “Genres”. Jedoch ist FromSoftware nicht der einzige Entwickler, der sich solcher Videospiele verschieben hat. In den letzten Jahren gab es Nachahmungstäter, die Spiele wie Lies of P erschaffen haben.

Lies of P hat sich nicht nur gut verkauft, sondern wurde auch sehr gut von der Community aufgenommen. Der Titel präsentiert eine düstere und unheimliche Variante der klassischen Geschichte von Pinocchio und bietet damit eine einzigartige Prämisse. Es mag seltsam klingen, Pinocchio in eine Welt à la Dark Souls zu versetzen, aber diese ungewöhnliche Kombination funktioniert erstaunlich gut. Das Spiel war sogar so erfolgreich, dass es einen DLC bekommt, der sich derzeit in Entwicklung befindet. Trotz all des Arbeitsstresses gab es bereits jetzt die Ankündigung für eine Fortsetzung.

“Lies of P 2”: Wie geht es weiter?

Die Ankündigung ist wirklich sehr früh! Game-Regisseur Ji Won Choi gab daher noch keine Details zur Fortsetzung preis. Immerhin wurde gerade erst mal das erste Spiel veröffentlicht und der DLC befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Deshalb sollten wir mit einem Release in Kürze nicht rechnen!

Dennoch ist es erfreulich zu sehen, wie ein Indie-Spiel sowohl von Kritikern als auch kommerziell erfolgreich ist und die Entwickler dazu motiviert, das erste Spiel weiter zu unterstützen und bereits an einer Fortsetzung zu arbeiten. Ob wir 2024 weitere Informationen zur Fortsetzung von Lies of P erhalten werden, bleibt vorerst ein Rätsel, aber Fans können sich sicher sein, dass dieses aufstrebende Franchise eine vielversprechende Zukunft hat. Seid also gespannt auf weitere düstere Abenteuer in der Welt von Pinocchio mit Monstern und Gewalt.

Das Action-Rollenspiel von Neowiz Games und Round8 Studio, Lies of P, erschien am 19. September 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Bisher verkaufte es sich mehr als eine Million Mal und bietet drei Enden.