Neowiz arbeitet an einem neuen Soulslike, also nicht nur an einem „Lies of P“-Sequel

Lies of P war einer der Überraschungshits des Jahres 2023. Der düstere, koreanische Soulslike, inspiriert von der Geschichte Pinocchios, verkaufte sich über 3 Millionen Mal und eroberte die Szene im Sturm. Für Neowiz war dieser Erfolg ein Meilenstein, der das Studio schlagartig international sichtbar machte. Kein Wunder also, dass viele Fans schon jetzt gespannt auf die Zukunft blicken. Genau dafür gab es nun einen neuen Hinweis: Neowiz arbeitet an einem weiteren Soulslike. Doch es handelt sich nicht um Lies of P 2, dass ebenfalls noch in Entwicklung ist.

Nach dem Erfolg des Hauptspiels legte Neowiz schnell los: Ein vollwertiger zweiter Teil befindet sich in Entwicklung, während das DLC Overture völlig überraschend während des Summer Game Fest enthüllt und veröffentlicht wurde. Das Add-on sorgte zwar für Begeisterung, löste aber auch eine Debatte aus. Viele Spieler empfanden den Schwierigkeitsgrad als zu hoch, während andere fanden, dass genau das den Kern eines Soulslikes ausmacht.

Nach der Kritik reagierte Neowiz und passte die Balance an. Doch während Fans noch heute über das DLC diskutierten, tauchte im Rahmen eines Investorenmeetings eine spannende Information auf: Das Studio arbeitet an einem weiteren, bisher geheimen Projekt, einem Soulslike, das nicht zu Lies of P gehört.

Ein neues Soulslike in Entwicklung: Eine komplett neue Welt und neues Konzept

Neowiz will sich langfristig als „koreanisches FromSoftware“ etablieren. Das Unternehmen sieht im Soulslike-Genre großes Potenzial, vor allem nachdem Lies of P weltweit großen Anklang fand. Der Erfolg zeigt, dass der Markt bereit ist für frische Ideen abseits von Dark Souls, Elden Ring und Co.

Laut den neuen Informationen entsteht derzeit ein Soulslike, das eine komplett neue Geschichte, ein neues Setting und neue Figuren mitbringt. Kein Pinocchio, kein Stadtbild wie in Krat, sondern etwas grundlegend anderes. Das Studio möchte ein eigenständiges Universum entwickeln, das sich klar vom Erfolgshit abhebt.

Konkrete Details gibt es noch nicht, doch Neowiz betont, dass man etwas erschaffen will, das „einen starken, einzigartigen koreanischen Charakter“ trägt. Das lässt auf ein Setting schließen, das sich stärker an asiatischer Mythologie, düsteren Legenden oder kulturellen Motiven orientieren könnte.

Mehr Premiumspiele in Planung

Im Investorenmeeting wurde ebenfalls bestätigt, dass Neowiz seine Strategie erweitert. Soulslike-Spiele werden ein zentraler Bestandteil dieser Zukunft sein. Neben dem neuen, unangekündigten Projekt arbeitet das Studio weiterhin an:

dem vollwertigen Lies of P-Sequel ,

, weiteren DLCs und markenbezogenen Produkten,

zusätzlichen, bisher geheimen Core-Games.

Für Fans bedeutet das: Die kommenden Jahre werden spannend: nicht nur für Lies of P-Anhänger, sondern für das gesamte Soulslike-Genre.

Was dürfen wir erwarten?

Ob das neue Projekt ein klassisches Soulslike mit schweren Bosskämpfen und verwobener Welt wird oder ob Neowiz neue Wege geht, ist noch unklar. Doch nach dem Erfolg von Lies of P ist die Erwartungshaltung hoch.

Klar ist nur eines: Neowiz möchte nicht einfach im Schatten von FromSoftware stehen. Das Studio will eine eigene Handschrift entwickeln und sich langfristig als feste Größe im Genre etablieren.

