Neuer DLC für Lies of P ist jetzt verfügbar

Publisher Neowiz und Entwickler Round 8 Studio haben den DLC „Overture“ für das gefeierte Soulslike-Action-RPG Lies of P veröffentlicht. Die Erweiterung erzählt die Vorgeschichte des Hauptspiels und entführt Spieler zurück in die düstere, wunderschöne Stadt Krat kurz vor ihrem Untergang. Gleichzeitig bringt ein Update neue Schwierigkeitsstufen und Bosskampf-Modi ins Basisspiel.

Lies of P DLC Overture spielt in der letzten glanzvollen Ära der Stadt Krat, kurz vor einer katastrophalen Tragödie namens Puppet Frenzy. Als Geppettos Marionette schlüpfen die Spieler in die Rolle eines mysteriösen Begleiters, der zusammen mit der legendären Stalkerin Lea die düstere Geschichte der Stadt aufdeckt. Die Entscheidungen, die Spieler hier treffen, beeinflussen nicht nur die Vergangenheit, sondern haben auch Auswirkungen auf die Haupthandlung des Spiels.

Die Erweiterung führt in bislang unerforschte Bereiche der Stadt – von prunkvollen Anwesen bis zu gruseligen Ruinen – und stellt Spieler vor neue Gegner und Herausforderungen. Besonders spannend: Das Kampfsystem wurde erweitert. Mit neuen Waffen und Legion Arms erhalten die Spieler noch mehr Möglichkeiten, ihren eigenen Kampfstil zu formen und sich auf gnadenlose, taktische Kämpfe vorzubereiten.

Neue Spielmodi und Herausforderungen

Neben der inhaltlichen Erweiterung hat das Basisspiel ein großes Update erhalten. Dieses bringt zwei neue Schwierigkeitsgrade und zwei Bosskampf-Modi, die das Gameplay noch herausfordernder machen. Der „Battle Memories“-Modus lässt Spieler Kämpfe gegen bereits besiegte Bosse mit neuen Schwierigkeitsgraden erneut erleben, während „Death March“ eine Serie von Bosskämpfen mit stark eingeschränkten Ressourcen bietet – perfekt für alle, die sich einer echten Herausforderung stellen wollen.

Mit dem DLC Overture erweitert Round 8 Studio das Universum von Lies of P bedeutend und bietet Fans des düsteren Soulslike-Genres frischen Content mit viel Atmosphäre, packender Story und anspruchsvollen Kämpfen. Damit dürfte die Zeit bis zum erscheinen eines Nachfolgers besser überbrückt werden.