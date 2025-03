Abonnenten-Schock? – Diese 8 Top-Spiele fliegen im März aus dem Xbox Game Pass

Jeden Monat kommen neue Spiele zum Xbox Game Pass hinzu – doch genauso verschwinden regelmäßig Titel aus dem Abo-Dienst. Im März trifft es gleich acht große Spiele, darunter Lies of P, MLB The Show 24 und zwei Yakuza-Titel. Für viele Abonnenten dürfte das ein harter Verlust sein.

Welche Spiele verlassen den Game Pass?

Ab dem 16. März sind folgende Spiele nicht mehr über den Game Pass verfügbar:

Werbung

Titel Genre Entwickler Release Evil West Action, Third-Person-Shooter Flying Wild Hog 22. November 2022 Lies of P Action-RPG, Soulslike Neowiz Games, Round8 Studio 19. September 2023 MLB The Show 24 Sportsimulation, Baseball San Diego Studio 19. März 2024 No More Heroes 3 Action-Adventure, Hack and Slash Grasshopper Manufacture 27. August 2021 Solar Ash Action-Adventure, Platformer Heart Machine 2. Dezember 2021 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated Jump ’n’ Run, Action Purple Lamp Studios 23. Juni 2020 Yakuza 5 Remastered Action-Adventure, Open World Ryu Ga Gotoku Studio 11. Februar 2020 (Remaster) Yakuza 6: The Song of Life Action-Adventure, Open World Ryu Ga Gotoku Studio 17. April 2018

Besonders der Verlust von Lies of P dürfte viele enttäuschen. Das Soulslike, das von Bloodborne inspiriert wurde, hat sich als Überraschungshit im Jahr 2023 entpuppt.

Auch MLB The Show 24 fällt aus dem Abo – und das nur zwei Tage vor dem Release von MLB The Show 25. Wer also weiterhin Baseball auf der Xbox spielen will, muss entweder die 2024er-Version kaufen (die derzeit im Microsoft Store rabattiert ist) oder den vollen Preis für den neuen Teil zahlen, da MLB The Show 25 nicht im Game Pass enthalten sein wird.

Warum verlassen so viele Spiele den Game Pass?

Dass ältere Spiele den Game Pass verlassen, ist nichts Ungewöhnliches. Verträge mit Publishern laufen aus, und Microsoft muss regelmäßig entscheiden, welche Titel im Abo bleiben und welche entfernt werden. Besonders die Yakuza-Spiele trifft es hart: Bereits im Februar sind Yakuza 3 und Yakuza 4 aus dem Game Pass geflogen, und jetzt müssen auch Yakuza 5 und Yakuza 6 weichen.

Noch hat Xbox nicht verraten, welche neuen Titel in den Game Pass aufgenommen werden. Normalerweise kündigt Microsoft die erste Welle neuer Spiele am ersten Dienstag des Monats an – also am 4. März.

Was kommt in den nächsten Monaten?

Trotz der Verluste gibt es für Game-Pass-Abonnenten einiges, worauf sie sich freuen können. Im Mai erscheinen gleich zwei Day-One-Releases für Xbox Game Pass Ultimate:

DOOM: The Dark Ages (15. Mai)

To a T (28. Mai) – das neue Spiel von Katamari Damacy-Schöpfer Keita Takahashi

Welche weiteren Spiele den Dienst in den kommenden Monaten bereichern, bleibt abzuwarten.