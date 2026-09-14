„Wonders of O“ sorgt für Rätsel: Lies of P 2 oder völlig neues Soulslike?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Heißt der Nachfolger von Lies of P tatsächlich „Wonders of O“? Eine neue Markenanmeldung von Neowiz sorgt derzeit genau für diese Spekulation. Ganz so eindeutig ist die Sache allerdings nicht. Denn der koreanische Publisher entwickelt derzeit gleich zwei unterschiedliche Soulslike-Projekte.

Beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (via TrademarkElite.com) wurde am 10. September 2026 die Wortmarke „Wonders of O“ angemeldet. Als Inhaber ist Neowiz eingetragen. Die Anmeldung umfasst unter anderem Videospiele, herunterladbare Spielesoftware und Online-Gaming-Dienste.

Damit ist ziemlich klar, dass Neowiz den Namen für ein Spieleprojekt verwenden könnte. Welches Projekt dahintersteckt, verrät die Anmeldung allerdings nicht.

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Warum alle sofort an Lies of P denken?

Die Verbindung liegt trotzdem auf der Hand. Das Ende von Lies of P deutete bereits 2023 sehr deutlich auf Dorothy aus Der Zauberer von Oz hin. In der Szene sind sogar ihre berühmten roten Schuhe zu sehen.

Aus „Lies of P“ für Pinocchio könnte theoretisch „Wonders of O“ für Oz werden. Auch die ähnliche Namensstruktur macht diese Theorie attraktiv.

Neowiz hat allerdings bislang weder bestätigt, dass die Fortsetzung in Oz spielt, noch dass „Wonders of O“ der Titel des Nachfolgers ist.

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Neowiz entwickelt noch ein zweites Soulslike

Genau hier wird die neue Markenanmeldung interessanter. Wie wir bereits im November 2025 berichtet haben, entsteht bei Neowiz neben dem „Lies of P“-Sequel noch ein weiteres eigenständiges Soulslike. Dieses Projekt trägt derzeit den Codenamen Project Windi.

Der aktuelle Investorenbericht (als PDF) von Neowiz führt beide Spiele ausdrücklich getrennt auf. Das „Lies of P“-Sequel befindet sich bereits in der Vertical-Slice-Phase. Project Windi steckt dagegen noch in der Prototype-Phase. Beide sind für PC und Konsolen vorgesehen.

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Auch aktuelle Stellenausschreibungen zeigen, dass „Project Windi“ eine eigene Identität besitzt. Neowiz beschreibt das Projekt als unangekündigtes Soulslike-Actionspiel mit intensiven Kämpfen, einer anspruchsvollen Geschichte und einer eigenständigen künstlerischen Ausrichtung.

Steckt hinter Wonders of O vielleicht Project Windi?

Damit gibt es mindestens zwei plausible Kandidaten für den neuen Namen. Die Oz-Verbindung spricht klar für den „Lies of P“-Nachfolger. Gleichzeitig wäre es ungewöhnlich, „Project Windi“ komplett auszublenden, obwohl Neowiz aktuell ausdrücklich ein zweites Soulslike entwickelt und dafür noch keinen endgültigen Namen genannt hat.

Auch ein drittes, bislang noch nicht eindeutig zugeordnetes Projekt lässt sich nicht vollständig ausschließen. Eine Markenanmeldung verrät schließlich nur, dass Neowiz den Namen schützen möchte.

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Fest steht deshalb momentan nur: „Wonders of O“ ist eine neue Neowiz-Marke für den Gaming-Bereich. Ob dahinter Lies of P 2, Project Windi oder ein anderes Spiel steckt, bleibt offen. Und genau das macht die Anmeldung spannender als zunächst gedacht.