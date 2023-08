“Lies of P”-Regisseur bestätigt drei Enden für kommendes Soulslike

Pinocchio und Bloodborne/Elden Ring-Fans müssen jetzt stark sein, denn die Wiederspielbarkeit für Lies of P ist hoch!

Lies of P: Pinocchio mal anders! - (C) Neowiz Games

Du wolltest schon immer als Pinocchio durch ein Soulslike-Spiel wandern? Nun, mit Lies of P bietet Entwickler NEOWIZ Games genau diesen Titel – wovon du als kleines Kind immer geträumt hast… Doch die Welt von Krat ist nicht so bunt und fröhlich wie jene im Disney-Zeichentrick-Film. Das Spiel versetzt dich in eine dunkle Version, in dem du Bestien bekämpfen musst, um ein “echter Junge” zu werden. Und es kommt noch besser: Lies of P wird mehrere Enden haben!

Was solltest du über ein Soulslike-Spiel wissen? Nun, es inspiriert sich stark an der Dark Souls-Reihe von FromSoftware (Bloodborne, Elden Ring). Dabei gibt es einige Dinge die hervorstechen: einen hohen Schwierigkeitsgrad, ein taktisches Kampfsystem, risikoreiche Ressourcenverwaltung, viel Erkundung und Entdeckung und vor allem eine atmosphärische Spielerzählung. Da ist es doch gut, wenn man ein solches “Spiel” öfters spielen kann!

Lies of P wird mehrere Enden bieten!

In einem kürzlichen Interview mit DualShockers während der Gamescom sagte Lies of P-Regisseur Choi Ji-won:

“Eine Sache, die wir im Voraus geplant haben, ist, dass du es nicht nur einmal spielen möchtest. Wenn du es nur einmal gespielt hast, ist es nicht vollständig.”

Dies liegt daran, dass es drei verschiedene Enden zu entdecken gibt, und Choi sagt kryptisch, dass die Spieler “bis zum aller, aller, aller Ende” spielen sollten. Aus dem Interview geht nicht genau hervor, was Choi mit diesem Zitat meint, aber es klingt so, als ob das Team interessante Dinge mit seiner Erzählung anstellt.

Im Juni diesen Jahres erschien bereits eine Demoversion des Spiels, wobei sich viele Spieler in Vorfreude auf den “düsteren Pinocchio” einstimmen konnten, so auch unser Sebastian. Dabei sagte er vorweg, dass “alle die dachten ‘Pinocchio nicht in ein Souls-like passt unrecht hatten”.

Lies of P erscheint am 19. September 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Übrigens ist der Soulslike-Titel zum Release-Tag im Xbox Game Pass enthalten.