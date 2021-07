Star Wars: The Mandalorian Staffel 3 – Wie geht es weiter?

Star Wars Mandalorian Staffel 2 ©Lucasfilm/Disney

Die zweite Staffeln von The Mandalorian hatte einen großen Abschluss gefunden, als Luke Skywalker den kleinen Grogu mitgenommen hat, um ihn als Jedi auszubilden. Doch wohin wird die Reise von Mando führen? Bisher hat Disney noch keinen Teaser-Trailer veröffentlicht, da die Dreharbeiten zu Staffel 3 von The Mandalorian erst im April begonnen haben.

Wie geht es weiter in der Handlung? Bereits in der zweiten Staffel haben wir einige interessante Szenen und Aussagen gehabt, die uns auf die dritte Staffel vorbereiten. Die Serie wird sich wohl weiter auf Mandalore, Bo Katan und das Dunkelschwert konzentrieren. Ob wir die volle Hintergrundgeschichte von Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) sehen werden ist ungewiss, aber das Mando das Dunkelschwert führt muss zum Kampf führen – auch wenn er ihr es schenken wollte. Gewisse Traditionen müssen eben auch in der Star Wars-Serie eingehalten werden.

Wie es in Staffel 3 von The Mandalorian weitergeht können Star Wars-Fans auch in einer anderen Serie im Franchise sehen: The Clone Wars. Man muss aber nicht alle134 Episoden sehen, um zu wissen was Mando in Zukunft machen wird. Die 12. Episode der zweiten Staffeln von Star Wars: The Clone Wars bezieht sich auf Mandalore.

Das mystische Dunkelschwert

Der „Darksaber“ (Dunkelschwert) hätte bereits früher einen Auftritt erhalten, nämlich in Solo: A Star Wars Story, aber die Produzenten entschieden sich dagegen. Auch in der dritten und vierten Staffel von The Clone Wars wird immer wieder auf Mandalore Bezug genommen.

Es wäre also alles andere als überraschend, wenn die Handlung von The Mandalorian in Staffel 3 nicht auf Mandalore stattfinden würde. Und das Dunkelschwert und der Planet sind miteinander untrennbar verbunden. In der siebenten Staffel von The Clone Wars erhaltet man auch interessante Details zu Bo-Katan, die auch in der dritten Staffel von The Mandalorian eine wichtige Rolle spielen wird. Immerhin wird der eroberte leichte Kreuzer eine Rolle bei der Rückeroberung des Heimatplaneten der Mandalorianer spielen.

Das Dunkelschwert könnte auch zum Konflikt zwischen Bo-Katan und Mando führen. Es gibt sogar eine kleine Chance, dass er zukünftig der Anführer von Mandalore wird.

Wer definitiv nicht mehr in der dritten Staffel dabei sein wird ist Gina Carano als Cara Dune.

Star Wars: The Clone Wars und Rebels als Einstieg für The Mandalorian Staffel 3?

Um zu verstehen was als Nächstes bei Mando passiert sollte man sich folgende Episoden von Star Wars The Clone Wars ansehen:

“A Friend in Need“ – „Der andere Weg“ – Staffel 4 – Episode 14

„Eminence” – „Der dunkle Bund“ – Staffel 5 – Episode 14

“Shades of Reason” – „Schwarze Sonne über Mandalore“ – Staffel 5 – Episode 15

“The Lawless” – „Immer zu zweit sie sind – Staffel 5 – Episode 16

Das Dunkelschwert hat sogar seinen Auftritt in einer anderen Star Wars-Animationsserie, nämlich Star Wars Rebels.

„Visions and Voices“ – „Düstere Visionen“ – Staffel 3 – Episode 10

„Heroes of Mandalore“ (Part 1 und 2) – „Die Helden von Mandalore“ – Staffel 4 – Episoden 1 und 2

Laut Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy (via Collider) soll die dritte Staffel von The Mandalorian bereits Weihnachten 2021 auf Disney+ starten.