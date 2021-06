Disney+ im Juli 2021: Das sind die Film- und Serienhighlights

Scarlett Johansson in Black Widow - (C) Marvel

Das Angebot von Disney+ erweitert sich mit jedem Monat. Während uns der Juni bereits den neusten Pixar-Animationsfilm Luca bescherte und mit Loki eine weitere fantastische Marvel-Serie kam, geht es auf der selben Höhe auf Disney+ im Juli 2021 weiter.

In Österreich wird es mit jedem Tag heißer. Viele Leute verschlägt es ans Wasser, zu öffentlichen Schwimmbädern, oder schlicht zum Eisstand ihres Vertrauens. Wer es sich allerdings trotzdem in den eigenen – im besten Fall klimatisierten – vier Wänden bequem machen möchte, kommt auch im Juli völlig auf seine Kosten.

Was ihr im nächsten Monat erwarten könnt, verraten wir euch hier:

Disney+ im Juni 2021: Alle Film- und Serienhighlights:

Black Widow

Der für viele wohl am heißesten erwartete Film des Jahres ist der neuste Blockbuster von Marvel. Mit Black Widow kommt am 9. Juli nach zweijähriger Abstinenz endlich wieder ein Marvelfilm in die Kinos. Der Spionageblockbuster, der ursprünglich bereits im Mai 2020 hätte starten sollen, ist durch die andauernde Pandemie immer wieder verschoben worden.

Ähnlich wie Mulan und Raya und der letzte Drache startet auch Black Widow simultan zur Kinoveröffentlichung im VIP-Zugang auf Disney+. Da weltweit immer noch nicht überall die Kinos offen haben, war das von Seiten Marvel wohl die einzige Möglichkeit, dass so viele Menschen wie möglich in den Genuss von Scarlett Johansson als Natasha Romanov kommen.

Als erstes Soloabenteuer der Geheimagentin können Marvel-Fans wieder eine emotionale Story, mit sehr viel Action erwarten. Ob sich die zwei Jahre Wartezeit seit Spider-Man: Far From Home ausgezahlt haben, könnt ihr am 9. Juli herausfinden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Monster bei der Arbeit

Ab dem 7. Juli feiert mit Monster bei der Arbeit das Universum der liebenswürdigen Monster-Ag sein Comeback in Serienform auf Disney+. Die Fortsetzung der Pixar-Filme spielt dabei sechs Monate nach dem ersten Film und ist somit eine direkte Fortsetzung der Handlung. Die englischen Originalsprecher von Mike und Sulley sind auch wieder mit dabei, obwohl die Serie von neuen Monstern handeln soll.

Ob die Serie euch das Fürchten lehrt, oder euch doch lauthals lachen lässt, könnt ihr wöchentlich ab dem 7. Juli herausfinden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jungle Cruise

Ähnlich wie bereits Black Widow wird auch Jungle Cruise zeitlich exklusiv auf Disney+ im Juli 2021 angeboten, während es simultan im Kino läuft. Per VIP-Zugang kann so von zuhause aus auf den neusten Film von Dwayne ,,The Rock“ Johnson zugegriffen werden. Der farbenfrohe Film basiert hierbei auf einem Disneyland-Parkattraktion. Ob er auch wie einst Fluch der Karibik das Potential hat zum hochgelobten Franchise aufzusteigen, können wir ab dem 30. Juli herausfinden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney+ im Juli 2021: Alle Filme und Serien

ab 02.07. Alita: Battle Angel (Tipp der Redaktion!) Chronicle – Wozu bist du fähig? Crazy Heart Planet der Affen: Survival



ab 07.07. Monster bei der Arbeit – Staffel 1 (Tipp der Redaktion!) Marvel Studios LEGENDS (Black Widow)



ab 09.07. Black Widow – nur mit VIP-Zugang (Tipp der Redaktion!) Hot Shots! – Die Mutter aller Filme! Hot Shots! Der 2. Versuch Little Big Men Power Rangers – Der Film The Day the Series Stopped What Carter lost



ab 16.07. Alien: Covenant Doc & Darryl Monuments Men – Ungewöhnliche Helden Phi Slama Jama Predator – Upgrade The Empty Man



21. Juli

Scott und Huutch – Staffel 1 (Tipp der Redaktion!) Behind the Attraction Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-of zu LOKI



ab 23.07. Glee on Tour – Der Film Ich, beide & sie Stuntman There’s no Place like Home Why Him? X-Men: Dark Phoenix Year of the Scab