Disney+ Premium kostet 15,99 Euro und darf trotzdem Werbung zeigen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Disney+ Premium gehört mit 15,99 Euro im Monat mittlerweile zu den teureren Streaming-Abos. Dafür verspricht Disney unter anderem 4K, Dolby Atmos, vier gleichzeitige Streams und vor allem werbefreie Filme und Serien. Ganz ohne Werbung muss das teuerste Abo trotzdem nicht bleiben.

In den aktuellen Bedingungen und Tarifhinweisen räumt sich Disney nämlich mehrere Ausnahmen ein. Selbst Premium-Abonnenten können Werbung vor oder nach der Wiedergabe sehen. Dazu kommen Disney-eigene Promotionen, Sponsoring sowie Werbung innerhalb von Live-Inhalten, Sonderveranstaltungen und bestimmten On-Demand-Inhalten von Drittanbietern.

Disney formuliert diese Ausnahme inzwischen direkt auf der offiziellen österreichischen Disney+-Seite. Dort werden Standard und Premium weiterhin mit „werbefreien Filmen und Serien“ beworben. In der Fußnote erklärt der Streamingdienst allerdings, dass alle Abo-Optionen Disney-Werbeaktionen und Sponsoring enthalten und zusätzlich Werbung vor oder nach der Wiedergabe sowie in Live-Inhalten, Sonderereignissen und bestimmten On-Demand-Inhalten von Drittanbietern auftauchen kann.

In Österreich gibt es aktuell nicht einmal einen eigenen Werbe-Tarif

Für österreichische Abonnenten ist die Situation besonders interessant. Disney+ bietet hier derzeit offiziell nur Standard für 10,99 Euro und Premium für 15,99 Euro monatlich an. Beide werden als werbefrei beworben. In Deutschland gibt es zusätzlich „Standard mit Werbung“ für 6,99 Euro. Standard kostet dort ebenfalls 10,99 Euro und Premium 15,99 Euro. Trotzdem gilt die Fußnote zu möglichen Werbeinhalten auch für die teureren Tarife.

Damit wird die Grenze zwischen „mit Werbung“ und „werbefrei“ etwas komplizierter. Wer den günstigsten deutschen Tarif wählt, bekommt reguläre Werbeunterbrechungen während Filmen und Serien. Wer Standard oder Premium bezahlt, soll diese klassischen Unterbrechungen grundsätzlich nicht bekommen, kann aber trotzdem auf Werbung, Trailer, Sponsoring oder Promotionen stoßen.

Disney verschafft sich damit deutlich mehr Spielraum

Besonders interessant ist deshalb weniger, wie viele Werbespots heute tatsächlich abgespielt werden. Entscheidend ist, dass Disney vertraglich deutlich mehr Spielraum besitzt. Der Streamingdienst garantiert bei seinen teureren Tarifen nicht mehr, dass du unter allen Umständen überhaupt keine Werbung siehst. Stattdessen wird nur noch zugesichert, dass reguläre On-Demand-Filme und Serien grundsätzlich ohne klassische Unterbrechungen laufen.

Das passt zur Entwicklung der vergangenen Jahre. Disney+ führte zunächst günstigere Werbe-Abos ein, erhöhte mehrfach die Preise und ging anschließend stärker gegen das Teilen von Accounts vor. Für Premium-Abonnenten ändert sich deshalb nicht plötzlich alles. Disney+ wird nicht über Nacht zu klassischem Privatfernsehen mit Werbepausen mitten in jedem Film. Trotzdem ist der Unterschied bemerkenswert: 15,99 Euro im Monat kaufen dir heute keine Garantie mehr, überhaupt keine Werbung oder Sponsoring-Inhalte zu sehen.