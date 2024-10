Marvel-Comeback: Diese Filme und Serien erwarten dich 2024/2025 auf Disney+

Disney+ hat für 2024 und 2025 ein Line-Up an Marvel-Blockbustern und brandneuen Serien angekündigt. Ob actiongeladene Filme, animierte Highlights oder düstere Serien, für Marvel-Fans dürfte etwas dabei sein! Was genau kannst du in den nächsten Monaten erwarten?

Wann startet Deadpool & Wolverine auf Disney+?

Los geht es am 12. November 2024 mit einem ganz besonderen Highlight: Deadpool & Wolverine. Dieser Film ist nicht nur für seine Altersfreigabe ab 16 Jahren berühmt, sondern hat sich auch den Titel als einer der erfolgreichsten Marvel-Filme aller Zeiten gesichert. Die explosive Mischung aus Deadpools schrägem Humor und Wolverines knallharter Action garantiert jede Menge Spaß für Erwachsene und wird Fans der Superheldenwelt definitiv begeistern.

Marvel Animation ist zurück: Was kommt für Fans animierter Abenteuer?

Für alle, die von Marvel Animation nicht genug bekommen können, gibt es ebenfalls gute Nachrichten! Bereits am 22. Dezember 2024 startet die dritte Staffel von „What If…?“ auf Disney+. Jede Episode bietet eine neue, völlig unerwartete Sichtweise auf bekannte Marvel-Charaktere und Geschichten. Diesmal gibt es sogar tägliche Episoden, damit die Wartezeit nicht zu lange ist.

Wer es kaum erwarten kann, Spider-Man wiederzusehen, wird sich über den 29. Januar 2025 freuen. Dann startet Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Die Serie wird im Originalton auf Disney+ verfügbar sein und garantiert neue Abenteuer mit dem freundlichen Netzschwinger!

Welche neuen Serien bringt Marvel Television?

Marvel Television hält für 2025 ebenfalls viele neue Serien bereit, die Fans begeistern werden. Daredevil: Born Again markiert den Auftakt und startet am 5. März 2025. In dieser düsteren Neuauflage kämpft Daredevil erneut gegen das Verbrechen in Hell’s Kitchen.

Im Juni 2025 erwartet dich dann die Serie Ironheart. Hier geht es um eine brillante junge Ingenieurin, die mit ihrer selbstgebauten Rüstung in die Fußstapfen von Iron Man tritt. Die Serie verspricht packende Geschichten rund um Mut, Technologie und den Drang, die Welt zu verbessern.

Halloween und Weihnachten mit Marvel feiern? Das erwartet dich am Jahresende 2025!

Auch für das Jahresende hat Disney+ einige Überraschungen in petto. Im August 2025 startet die Serie Eyes of Wakanda, eine animierte Hommage an die Welt von Black Panther. Hier bekommst du Einblicke in das Leben der Bewohner von Wakanda und ihre Kultur – abseits der Superheldenaction.

Pünktlich zu Halloween, im Oktober 2025, sorgt Marvel Zombies für gruselige Stimmung. Hier stellen sich bekannte Marvel-Charaktere einem völlig neuen, unheimlichen Feind: Zombies!

Und schließlich krönt Disney+ das Jahr mit Wonder Man. Die neue Serie wird voraussichtlich im Dezember 2025 starten und bietet eine weitere Perspektive auf das Marvel-Universum. Wonder Man, ein Held mit mächtigen Kräften und einer interessanten Hintergrundgeschichte, dürfte für viel Aufregung unter den Fans sorgen.