Deadpool & Wolverine – Filmkritik

Nach 33 Filmen und einem der emotionalsten Abschiede eines Superhelden in der Filmgeschichte hat das MCU in den letzten Jahren immer mehr geschwächelt. Da konnte auch die Übernahme von 20th Century Fox konnte nur kurzzeitig ablenken. Nach unzähligen Versuchen, an den Erfolg von „Endgame“ anzuknüpfen, liegt es nun tatsächlich am Söldner mit der großen Klappe, das MCU und sein eigenes Universum zu retten. Ob Deadpool & Wolverine das MCU (Marvel Cinematic Universe) tatsächlich retten können, lest ihr in unserer Film-Kritik.

Es ist ohne Übertreibung zu sagen, dass Deadpool & Wolverine das wohl meist erwartete Helden-Team-Up der Filmgeschichte seit den Avengers ist. Bereits der erste Teaser-Trailer, der Ryan Reynolds auf der Couch zeigte und Hugh Jackman in den letzten Sekunden als The Wolverine bestätigte, wurde millionenfach geklickt.

Nach 7 Jahren kehrt Hugh Jackman als Wolverine zurück

In meiner Review zu LOGAN bezeichnete ich den Film als „keine leichte Kost“ und ein melancholisches (Meister-)Werk. Logans Opfer, war der fulminante letzte Akt eines unvergesslichen Charakters. Daher fragten sich viele Fans, mich eingeschlossen, wie Regisseur Shawn Levy und Ryan Reynolds das „Vermächtnis“, das Logan hinterlassen hat, würdigen würden. Die Antwort ist simpel: Gar nicht!

In den ersten Minuten des Films wird klar: Deadpool ist im MCU angekommen. Und das blutiger und gewalttätiger als je zuvor. Bereits die ersten beiden Teile Reihe schreckten nicht vor dem künstlichen roten Saft zurück. Doch allein die Anfangssequenz zeigt, dass die Bezeichnung „Disney-Film“ hier nicht funktioniert und Reynolds kein Maulkorb auferlegt wurde. Auch Jackman alias The Wolverine fährt in brutalster Weise seine Krallen aus und toppt den Gewaltpegel von „Logan“ um einiges.

Film-Kritik: Worum geht es in Deadpool & Wolverine überhaupt?

Nachdem ein Vorstellungsgespräch bei den Avengers, mit einer Absage endet, stürzt Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) in eine Sinnkrise und ist überzeugt, dass sein Leben nie einen Zweck haben wird. Sechs Jahre später treffen wir erneut auf Wade, der inzwischen Deadpool im wahrsten Sinne des Wortes an den Nagel gehängt hat. Als Autoverkäufer versucht er gemeinsam mit Peter (Rob Delaney), weiterhin einen Sinn im Leben zu finden. Bei der Überraschungsparty zu Wades Geburtstag erfahren wir auch, dass die Beziehung zu Vanessa aufgrund von Wades Selbstzweifeln in die Brüche gegangen ist.

Auftritt TVA! Für alle, die die Serie „LOKI“ nicht kennen, könnte es an dieser Stelle etwas verwirrend werden. Doch der beste Rat ist: Lasst euch auf die Reise mitnehmen und nehmt die TVA einfach als gegeben hin. Wade wird von der TVA mitgenommen und erfährt von Mr. Paradox (Matthew McFayden), dass sein Universum zusammenbrechen wird, weil der Verlust eines „Ankerwesens“ die gesamte Welt auslöschen wird. Deadpool glaubt, dass er seine Zeitlinie retten und an Bedeutung gewinnen kann, wenn er in eine andere Realität geht und eine Ersatzversion dieses Ankerwesens holt: Wolverine (Hugh Jackman).

Es kommt natürlich, wie es kommen muss: Dinge laufen schief und beide landen im Ödland. Hier sammeln sich alle verbannten „Superhelden“, die über die Zeit vergessen oder als störend empfunden wurden. Angeführt werden sie von der telekinetisch begabten Zwillingsschwester von Charles Xavier, Cassandra Nova (Emma Corrin). Diese denkt natürlich überhaupt nicht daran, die beiden wieder gehen zu lassen. Nun liegt es an Deadpool und Wolverine, aus dem Ödland zu entkommen und ihre beiden Welten zu retten.

Eine Liebeserklärung an Comic Verfilmungen der letzten 24 Jahre

Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind das Herz dieses Films. Die Chemie zwischen den beiden in sämtlichen Szenen ist es auch, die die etwas wacklige Handlung rechtfertigt. Beide haben diese Charaktere in ihrer DNA, und das macht Deadpool & Wolverine so besonders. Der Film ist nicht nur ein Liebesbrief an die Comicverfilmungen der letzten 20 Jahre, sondern auch eine wunderbare Verabschiedung des X-Men-Universums von 20th Century Fox.

Bereits die Trailer zu Deadpool & Wolverine verrieten einige Gastauftritte alter Bekannter aus dem X-Men-Universum. Daher beschloss ich, mich so wenig wie möglich mit Trailern und Berichten spoilern zu lassen, was sich teilweise als schwieriger herausstellte als gedacht. Es hat sich ausgezahlt! Jeder Cameo, der vielleicht oder vielleicht auch nicht in Deadpool & Wolverine vorkommt, hat mich komplett überrascht. Meine Empfehlung: So wenig wie möglich vorab Infos sammeln und gemeinsam mit dem Kinosaal die Überraschungen genießen und feiern.

Fazit zu Deadpool & Wolverine in der Film-Kritik

Deadpool & Wolverine ist weit entfernt vom perfekten Film. Eine etwas holprige Story und Bösewichte, die wieder ein wenig in den Hintergrund geraten, sind dank der brillanten Performance von Reynolds und Jackman aber zu verzeihen. Mit all dem Herz für dieses Genre ist dieser Film für mich der „beste Marvel“ seit Spider-Man: No Way Home.

Review Wertung