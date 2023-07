Cliffhanger Games entwickelt in Zusammenarbeit ein Black Panther-Sandbox-Videospiel. Release und Plattformen sind noch ungewiss.

Die Welt der Marvel Comics wird um einen weiteren aufregenden Titel erweitert. Electronic Arts (EA) hat bekannt gegeben, dass ein Black Panther-Videospiel in Zusammenarbeit mit dem neuen internen Studio Cliffhanger Games entwickelt wird.

Das Team von Cliffhanger Games, bestehend aus erfahrenen Entwicklern von Halo, God of War und Call of Duty, arbeitet an einem Third-Person-Einzelspieler-Spiel, das dich in die Rolle von Black Panther versetzen wird. Das Ziel des Studios ist es, den Spielern ein einzigartiges und geschichtsträchtiges Erlebnis zu bieten, bei dem sie die Würdigkeit des Black Panther-Mantels spüren können.

Black Panther: Entwicklung voll im Gange

Obwohl sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, verspricht das Team von Cliffhanger Games, eine erstaunliche Welt zum Leben zu erwecken. Die Zusammenarbeit mit Marvel Games gewährleistet, dass die Geschichte und das Gameplay des Black Panther-Spiels den Fans gerecht werden.

Das Black Panther-Spiel wird den Spielern mehr Entscheidungsfreiheit und Kontrolle über ihre Erzählung bieten als je zuvor in einem storybasierten Videospiel – so das Versprechen. Du wirst die Möglichkeit haben, die Welt von Wakanda zu erkunden und in die Rolle des neuen Black Panther zu schlüpfen, nachdem sein Vorgänger verstorben ist. Eine epische Superhelden-Sandbox soll uns hier erwarten!

Die Vision von Cliffhanger Games

Das Team von Cliffhanger Games ist bestrebt, ein definitives und authentisches Black Panther-Erlebnis zu schaffen. Sie möchten die Spieler in eine reichhaltige und detailgetreue Welt eintauchen lassen, in der sie Wakanda erkunden können. Ihre Mission ist es, den Fans des Black Panther-Charakters und allen, die die Welt von Wakanda lieben, ein unvergessliches Spielerlebnis zu bieten. Das Studio wurde 2021 gegründet. Es wird von Kevin Stephens geleitet.

Electronic Arts hat bereits weitere Spiele auf Basis von Marvel Comics angekündigt. Das Black Panther-Spiel ist nur der Anfang einer neuen Ära von Marvel-Videospielen. Es bleibt spannend zu sehen, wie Cliffhanger Games das Black Panther-Universum zum Leben erwecken wird und welche weiteren Superhelden-Abenteuer uns in Zukunft erwarten.

Einen Release-Termin hat das Black Panther-Videospiel bisher noch nicht bekommen. Genauso wenig ist über die möglichen Plattformen, für die es erscheint, noch nichts bekannt. In einem anderen Videospiel wird der Wakandaner ebenfalls zu sehn sein. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese beiden Titel zusammenhängen, da die Entwickler ganz andere sind.