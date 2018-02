Neue Star Wars-Filme von den Schöpfern der Game of Thrones-TV-Serie!

Die Macht ist stark in der Skywalker Familie: der Vater hat es, der Sohn hat es und auch die Tochter. Nur die Tochter wurde nie ein Jedi. Aber warum?

Während Anakin (Darth Vader), Luke und auch Leia’s Sohn Ben in der Macht trainiert wurden blieb Leia ihren Potenzial zur Jedi-Ritterin fern. Eine aktuelle Ausgabe von Marvels Star Wars-Comic könnte die Antwort oder zumindest eine Erklärung dafür haben, warum Leia niemals das Jedi-Leben für sich selbst suchte. Zwischen den Ereignissen von A New Hope (Episode IV) und Empire (Episode V) befindet sich der aktuelle Handlungsbogen des Schriftstellers Kieron Gillen, der Luke, Leia und Han auf Jedha findet, während sie versuchen, mit den Überresten von Saw Gerreras Rebellenzelle zusammenzuarbeiten. In Star Wars # 4o gibt es einen Austausch zwischen Leia und Luke, der neue Erkenntnisse darüber liefert, warum Leia ihr Leben der Sache (sei es Rebellion oder Widerstand) widmet, anstatt ihrer Familie den Jedi-Pfad entlang zu folgen.

Zurück auf Jedha

Nachdem er ein Bohrgerät knapp zerstört hatte, das das Imperium nach Jedha gebracht hatte, um den verbliebenen Kyberkristall aus der sterbenden Hülle des Mondes abzubauen, entschied Luke, dass er die ehemalige Stätte des Jedi-Tempels (jetzt ein riesiger Krater dank des Todessterns) besuchen muss. Da ihre Mission auf Jedha noch nicht vorbei ist, wird Leia wütend darüber, dass er sie wegen diesem “Jedi-Kram” verlassen hat und nennt ihn unverantwortlich. Luke sagt ihr, dass es wichtig ist, dem sie auch zustimmt, fügt aber hinzu, dass es alle möglichen wichtigen Dinge gibt, bevor sie fragt:

“Habe ich dir jemals die letzten Worte gesagt, die mein Vater zu mir gesagt hat? Sie waren eine Missionsbesprechung. “

Von da an erzählt der Comic eine Rückblende von dem Tag an, an dem Leia zuletzt mit ihrem Vater gesprochen hat – ihrem echten Vater, dem Mann, der sie großgezogen hat, Bail Organa. Während die Rebellion ihre Kräfte sammelt, um bei der Schlacht von Scarif zu helfen, erklärt Bail, dass sie die Todessternpläne liefern muss (und einen gewissen Obi-Wan Kenobi kontaktieren muss) und erzählt seiner Tochter:

“Das ist das Wichtigste das ich jemals gefragt habe. Das ist das Wichtigste, was ich je von jemandem verlangt habe.”

Als Leia darauf besteht, dass es jemand anderes geben muss, der besser für diese Aufgabe geeignet ist, versichert er ihr:

“Es gibt niemanden, der besser ist. Ich vertraue dir mehr als jeder andere. Es gibt nichts, womit du nicht umgehen kannst.”

Zurück zur Gegenwart erklärt Leia Luke die tiefe Wirkung, die seine letzten Worte auf sie hatten:

“Wir haben es damals nicht bemerkt, aber es war eine Missionsbesprechung für mein ganzes Leben. Jedes Mal, wenn ich stolpere, gehe ich darauf zurück. Er vertraute mir selbst, das zu beenden. Ich werde das beenden.”

Lukas bleibt jedoch dazu verpflichtet, die Überreste des Tempels zu besuchen und ihr zu erklären, dass er ein Jedi werden muss. “Ich fühle es”, sagt er. Leia erwidert, dass auch sie “Dinge fühlt”, aber was sie am allermeisten fühlt, ist Pflicht. “Wir werden nicht alle Träumer”, sagt sie ihm, als er zu weiteren Jedi-Sachen abhebt.

Eine Mission. Darum wurde Leia keine Jedi-Ritterin

Diese Szene offenbart uns, dass Leia nicht einfach jemand ist, der an die Rebellion glaubt – sie ist die Rebellion. Ihr Vater gab ihr sein Vertrauen und seine Hoffnung für die Zukunft, und das ist eine Verantwortung, die Leia sehr ernst nimmt. Der Kampf für die Rebellion, der Aufbau der neuen Galaktischen Republik, die Führung der Résistance sind alles nur Erweiterungen dieser ursprünglichen Mission – eine Mission, die ihr von ihrem Vater gegeben wurde, um die Galaxie der Unterdrückung zu befreien, die sie bis zum Ende durchhalten lässt.

Mit diesem Wissen ausgestattet ist es offensichtlich, dass sie niemals von ihrer “einen” Mission abweichen würde, um etwas wie ein Jedi-Training zu beginnen. Yoda hätte an sie geglaubt.

Star Wars #40 erscheint Mitte März bei uns!