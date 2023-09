Fortnite fügt Ahsoka Tano als Charaker ein!

Möge die Macht auch mit ihr sein!

Ahsoka Tano ist endlich in Fortnite als Teil des Line-ups des Battle Pass von Kapitel 4, Saison 4, angekommen. Die ehemalige Padawan von Anakin Skywalker wurde ursprünglich von den Fans belächelt, als sie zum ersten Mal in der animierten Serie Star Wars: The Clone Wars auftrat, aber sie wurde bald aufgrund ihrer Charakterentwicklung sowohl in dieser Serie als auch in ihrer Fortsetzung, Star Wars Rebels, beliebt.

Schließlich machte sie den Sprung in die Live-Action-Welt, dank der Darstellerin Rosario Dawson in der zweiten Staffel von The Mandalorian und The Book of Boba Fett, bevor sie in der treffend betitelten Serie “Ahsoka” die Hauptrolle übernahm.

Wie bei vielen Star Wars-Hauptfiguren ist Ahsoka Tano in zahlreichen Videospielen aus der legendären Galaxis Weit, Weit entfernt aufgetreten, obwohl diese hauptsächlich an The Clone Wars angeknüpft waren. Anderswo war sie ein spielbarer Charakter im mittlerweile eingestellten Disney Infinity, wurde als DLC zum letztjährigen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga hinzugefügt und hätte in der abgebrochenen Erweiterung auf Mustafar für Star Wars Battlefront 2 enthalten sein sollen, wenn EA und Entwickler DICE im Jahr 2020 nicht die Unterstützung für das Spiel eingestellt hätten.

Warrior. Outcast. Rebel. Jedi. Battle Pass owners, Ahsoka Tano is now available in #FortniteLastResort pic.twitter.com/rQQ8pR9Uvu — Fortnite (@FortniteGame) September 26, 2023

Bei dem Aktuellen Trend um Ahsoka Tano war es klar dass Fortnite sie aufgreift

Epic kündigte im August an, dass Ahsoka als spielbarer Charakter-Skin in Fortnite hinzugefügt werden würde, um die Live-Action-Serie Ahsoka zu würdigen, und jetzt ist sie als Teil des Battle Pass von Kapitel 4, Saison 4, erhältlich. Ahsokas Ankunft in Fortnite wurde von einem Beitrag auf dem offiziellen Fortnite-Twitter-Account angekündigt, der einen Trailer zeigte, wie sie aus einem Portal auftaucht und ihr charakteristisches weißes Lichtschwert auf der Insel entzündet. Neben dem Ahsoka-Skin selbst können Spieler ein neues Trainingslichtschwert und eine Questreihe freischalten, in der Ahsoka selbst sie in die Geheimnisse der Macht einweist.

Ahsoka ist keineswegs der erste Star Wars-Charakter, der als spielbarer Charakter-Skin in Fortnite erscheint, da berühmte Helden und Schurken aus dem weitläufigen Sci-Fi/Fantasy-Franchise seit 2019 in das Spiel integriert wurden. Viele dieser Star Wars Fortnite-Skins sind dazu gedacht, sich in aktuelle Disney+-Shows einzufügen, wie es bei Obi-Wan Kenobi während seiner eigenen titelgebenden Serie im letzten Jahr der Fall war. Andere beliebte Star Wars/Fortnite-Skins sind Din Djarin aus The Mandalorian, Boba Fett und Fennec Shand aus The Book of Boba Fett sowie Rey und Kylo Ren aus der Sequel-Trilogie.

Diese Charaktere werden nun von Ahsoka Tano begleitet, deren Aufnahme in Fortnite sicherlich ein Genuss für die Fans sein wird, die ihr auf ihrer jahrzehntelangen Reise von einer selbstbewussten Padawan-Lernerin zu einer weisen Jedi-Ausgestoßenen, die sich mit Größen wie Darth Vader und Großadmiral Thrawn messen kann, gefolgt haben. Fortnite-Spieler können jetzt Ahsoka freischalten und die Geheimnisse der Macht im Rahmen von Kapitel 4, Saison 4, kennenlernen.

Fortnite ist jetzt auf Mobilgeräten, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.