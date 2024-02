Modern Warfare 3: Sichere dir diesen Monster-Energy-Skin

Call of Duty: Modern Warfare 3 hat einen Operator-Skin im Monster-Energy-Stil veröffentlicht. Der neue kostenlose Skin kann von allen Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone Nutzern beansprucht werden und ist nicht an einen Battle Pass oder ähnliches gebunden.

Es kommt nicht oft vor, dass Call of Duty einen kostenlosen Skin für alle Benutzer herausgibt. Die Serie gibt jedoch oft Skins für Abonnenten bestimmter Dienste wie Amazon Prime heraus. Prime Gaming-Mitglieder erhielten kürzlich ein kostenloses Call-of-Duty-Paket. Es enthielt einen Operator-Skin, eine Blaupause und andere Kosmetika. Leider ist dieses Paket nicht mehr erhältlich. Derzeit können Prime-Mitglieder beispielsweise das Raceway.2080-Paket für Warzone und Modern Warfare 2 einfordern. Die Gegenstände werden in Modern Warfare 3 übernommen. Außerdem können sie die Locus.Side-Swindler-Blaupause für Call of Duty Mobile anfordern. Die Verfügbarkeit von Call of Duty’s neuestem Angebot umfasst jedoch ein viel größeres Netz.

Call-of-Duty-Fans können den neuen Monster-Energy-Skin anfordern. Dazu müssen sie die Activision-Website besuchen und sich bei ihrem Activision-Konto anmelden. Nachdem die Spieler dem Link gefolgt sind und sich eingeloggt haben, erhalten sie automatisch den neuen Skin mit dem Namen ‘The Beast’. Der Skin zeigt eine Person in einem Monster-Energy-Outfit mit einem Motocross-ähnlichen Helm in den Farben Grün, Lila und Schwarz. Es ist unklar, wie lange das kostenlose Angebot verfügbar sein wird. In der Zwischenzeit können die Spieler zusätzliche Monster-Energy-Inhalte freischalten.

Ever wonder how you stack up 💪 Have @Aydan or @HusKerrs guess your Resurgence Rank 🤔

👉 Post your clip on X tagging @callofduty, @monsterenergy, #CODMonsterPlays, and your Skill Division 🏆

✅ Must be on Fortune's Keep in Ranked Resurgence using the Monster Skin

Redeem your… pic.twitter.com/q5crZ3BpyR

