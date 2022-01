Phil Spencer: Xbox Series X/S erfolgreicher als alle anderen Xbox-Konsolen zuvor

Phil Spencer: Leiter der Microsoft Sparte für Unterhaltungsprodukte, darunter Xbox und die Xbox Game Studios. - (C) Microsoft - Bildmontage DG

New York / Redmond (USA) – Microsoft ist sichtlich stolz auf seine neueste Xbox-Konsolen-Generation. Wie Xbox-Chef Phil Spencer gesagt hat, wurden von der Xbox Series X/S mehr Konsolen verkauft, als in den gleichen Zeiträumen davor jede andere Xbox.

In einem Interview mit der US-amerikanischen New York Times sprach Spencer darüber, wie schwer es derzeit ist, eine PlayStation 5 oder Xbox Series X/S zu finden. Er sagt, dass es nicht daran liegt, dass das Angebot geringer als in der Vergangenheit ist, sondern dass die Nachfrage viel höher ist – als je zuvor.

Wie Phil Spencer ausführte: “Zu diesem Zeitpunkt haben wir mehr von dieser Xbox-Generation, der Xbox Series X und S, verkauft als jede frühere Xbox-Version. Daher ist es unsere Aufgabe, das Angebot dorthin zu bringen, um diese Nachfrage zu decken.”

Xbox Series X/S: Woher kommt die starke Nachfrage?

Die globale Covid-19-Situation hat das Interesse an Videospielen “beschleunigt”, auch wenn der Markt Jahr zu Jahr stärker wurde. Da immer mehr Menschen zu Hause sind stieg auch die Nutzung. Wie der Xbox-Chef sagt, war “der Anstieg der Nutzung von Videospielen eine Überraschung”. Im März/April 2020 war man mit der Xbox One ausverkauft, was zuvor nie der Fall war.

Auch 2022 wird das Interesse an Xbox-Konsolen der neuesten Generation nicht abreißen. Vor Weihnachten hat Microsoft einen wichtigen Schritt gesetzt, da sie einen größeren Teil ihrer Bestände der Xbox Series X vom Online- in den stationären Einzel-Handel verlegt haben. Durch diese Methode konnten mehr Spieler eine neue Xbox ergattern. Gerade Online-Shops werden oft von Wiederverkäufern leer gekauft, die sich Bots zu Eigen gemacht haben, die ganze “Drops” aufkaufen.

Das es eine Xbox Series X/S überhaupt gibt, grenzt direkt an ein Wunder. Immerhin dachte schon einer der Xbox-Schöpfer, dass die Xbox One das “Aus” der Marke wäre.

Für 2022 können sich Xbox-Spieler auf einige interessante Titel freuen. Im Sommer erscheint Redfall und im vor Weihnachten Starfield. Aber es gibt auch ein hartnäckiges Gerücht, dass sich schon bald als wahr herausstellen könnte: Age of Empires 4 für Xbox-Konsolen!

