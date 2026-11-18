Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer dachte, die große Zeit von World of Warcraft sei längst vorbei, dürfte sich über diese Nachricht wundern. Blizzard meldet für World of Warcraft: Forever einen außergewöhnlichen Spieleransturm. Laut Executive Producer Holly Longdale spielen derzeit wöchentlich so viele Menschen wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Dazu kommen mehr als 15 Millionen erstellte Charaktere und beinahe 1,5 Milliarden abgeschlossene Quests. Die Zahlen stammen aus einer offiziellen Veröffentlichung von Blizzard.

Mehr als 15 Millionen Charaktere und Milliarden besiegte Gegner

Die bisherigen Statistiken zeigen, wie intensiv sich die Community mit dem neuen Spiel beschäftigt. Laut Blizzard wurden bereits 15.160.147 Charaktere erstellt und 1.480.343.357 Quests abgeschlossen. Dazu kommen fast 9,8 Milliarden besiegte Gegner. Auch die sozialen Aktivitäten fallen beachtlich aus. Blizzard zählt mehr als 140.000 gegründete Gilden und über 71 Millionen zusammengestellte Gruppen. Die Zahlen verdeutlichen, wie groß das Interesse am neuen World of Warcraft ist.

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Noch bemerkenswerter ist die Aussage von Holly Longdale (via X.com). Demnach erreicht World of Warcraft derzeit die höchsten wöchentlichen Spielerzahlen seit rund 15 Jahren. Eine konkrete Zahl der wöchentlich aktiven Spieler nennt Blizzard allerdings nicht.

WoW: Forever hat mehr wöchentliche Spieler als wir in World of Warcraft seit 15 Jahren gesehen haben! Danke euch allen, dass ihr uns in Azeroth beigetreten seid. Wir machen das gemeinsam, für immer!

Das ist eine wichtige Unterscheidung: Die mehr als 15 Millionen erstellten Charaktere entsprechen nicht automatisch 15 Millionen unterschiedlichen Menschen. Schließlich kann jeder Spieler mehrere Charaktere besitzen.

Kann World of Warcraft seinen Erfolg halten?

Historisch erreichte World of Warcraft während seiner Hochphase mehr als zwölf Millionen Abonnenten. Die aktuellen Aktivitätszahlen lassen sich damit allerdings nicht direkt vergleichen, da unterschiedliche Kennzahlen verwendet werden.

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Blizzard veröffentlicht inzwischen keine regelmäßigen vollständigen Abonnentenzahlen mehr. Trotzdem deutet der außergewöhnliche Start darauf hin, dass die traditionsreiche Marke weiterhin Millionen Menschen begeistern kann. Entscheidend wird nun sein, wie viele Spieler auch in den kommenden Monaten aktiv bleiben.

World of Warcraft erlebt damit einen bemerkenswerten Höhenflug. Ob daraus ein langfristiger Erfolg wird, muss sich erst zeigen.