Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Am 28. November hatten zahlreiche Spieler von World of Warcraft mit erheblichen Verbindungsproblemen zu kämpfen. Manche konnten sich nicht anmelden, andere wurden mitten im Spiel vom Server geworfen. Hinzu kamen extreme Verzögerungen und Fehlermeldungen wie „World Server Down“. Blizzard bestätigte einen DDoS-Angriff, meldete allerdings noch am selben Abend dessen Ende.

Zunächst hatte der offizielle Blizzard-Kundensupport Probleme mit den Authentifizierungsservern eingeräumt. Diese führten zu fehlgeschlagenen oder stark verzögerten Anmeldeversuchen. Wenig später bestätigte Blizzard zusätzlich einen DDoS-Angriff auf seine Dienste.

World of Warcraft: Auch Classic und Forever betroffen

Die Schwierigkeiten beschränkten nicht auf die aktuelle Version von World of Warcraft. Auch Spieler von WoW: Forever und Classic Era meldeten Verbindungsabbrüche und lange Ladezeiten.

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Im offiziellen Blizzard-Forum berichteten Betroffene, dass ihre Charaktere nicht geladen wurden oder die Verbindung unmittelbar nach dem Einloggen abbrach. Besonders häufig kamen entsprechende Meldungen aus Nordamerika.

Blizzard meldete das Ende der DDoS-Angriffe

Um 23:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit folgte schließlich die Entwarnung. Blizzard erklärte, dass die beobachteten DDoS-Angriffe beendet seien.

Die DDoS-Angriffe, die wir beobachtet haben, sind beendet.

Ob damit auch sämtliche Login-Probleme behoben wurden, blieb zunächst offen. Blizzard hatte die Schwierigkeiten mit den Authentifizierungsservern separat untersucht und keinen direkten Zusammenhang zwischen beiden Störungen bestätigt.

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Wer weiterhin Probleme beim Einloggen hat, sollte zunächst Battle.net und World of Warcraft neu starten.

Für WoW: Forever empfiehlt Blizzard bei der Fehlermeldung „No Server Available“ außerdem, den Spielclient auf die neueste Version zu aktualisieren.