EA Sports FC 26 Cover: Leak nennt angeblichen Star für die Ultimate Edition

Aktuell wurde EA Sports FC 26 offiziell noch nicht enthüllt, doch die Leaks nehmen rasant zu – vor allem rund um die Frage: Wer ziert das neue Cover? Während die Standardversion noch unbestätigt ist, könnte es bei der Ultimate Edition bereits einen prominenten Namen geben: Zlatan Ibrahimović.

Ibrahimović soll angeblich das neue Aushängeschild der Ultimate Edition sein

Der Leak stammt von der zuverlässigen X-Seite FUT Scoreboard, die regelmäßig neue Inhalte aus dem Ultimate Team-Modus aufspürt, oft bevor sie offiziell sind. Laut dem aktuellen Bericht wird Zlatan Ibrahimović das Cover der Ultimate Edition von EA Sports FC 26 zieren.

Damit würde EA an die hochkarätige Besetzung aus dem Vorjahr anknüpfen, als David Beckham, Zinedine Zidane und Gianluigi Buffon auf dem Cover waren. Die Erwartungen sind entsprechend hoch, doch Zlatan wäre zweifellos ein würdiger Nachfolger.

Von der Kritik zur Cover-Rückkehr – Zlatans Geschichte mit EA

Kurios: Noch 2020 hatte sich Ibrahimović öffentlich mit EA angelegt. Damals kritisierte er, dass sein Name und sein Bild ohne Zustimmung verwendet würden, kurz nach der Enthüllung von David Beckhams millionenschwerem Deal. Trotzdem war Zlatan in den Folgejahren weiterhin in der FIFA- bzw. EA-FC-Reihe vertreten. Und jetzt, nach seinem Rücktritt vom Profifußball, könnte er als Icon und Cover-Star ein großes Comeback feiern.

Auch wenn es sich bislang nur um ein Gerücht handelt, sprechen viele Zeichen für die Echtheit. EA enthüllt seine Fußballspiele traditionell im Juli und das offizielle Reveal-Event für EA Sports FC 26 dürfte unmittelbar bevorstehen. Traditionell am Wochenende, also vielleicht schon an diesem.

Letztes Jahr wurde das Ultimate Edition Cover ebenfalls direkt im Rahmen der Ankündigung enthüllt, inklusive Zidane, Buffon und Beckham. Gut möglich also, dass auch Zlatan bald offiziell bestätigt wird.

Wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn EA Sports es offiziell macht.