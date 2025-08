EA Sports FC 26: Entwickler gingen bis an die Grenzen, um Input-Lag zu finden

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Wie weit würdest du gehen, um ein nerviges Gaming-Problem zu lösen? Für die Entwickler von EA Sports FC 26 war die Antwort klar: bis ins Wohnzimmer der Spieler.

Input-Lag: die Verzögerung zwischen Tastendruck und Bildschirmreaktion, ist in einem kompetitiven Online-Spiel wie EA Sports FC „Gift für den Spielspaß“. In FC 25 war das Problem für viele eine Dauerfrustquelle. Jetzt verriet Senior Producer Sam Rivera gegenüber IGN.com, wie man den Ursachen auf den Grund ging und dabei ungewöhnliche Wege beschritt.

Input-Lag-Problem in EA Sports FC: Hausbesuche bei Profis und Streamern

Das Entwicklerteam reiste quer durch Europa, um Profi-Spieler und Content Creator direkt vor Ort zu besuchen. Ziel: Den Input-Lag selbst erleben und analysieren. Neben Datenanalysen testete man Setups, überprüfte Internetverbindungen und schaute sich sogar TV-Einstellungen an.

Die Erkenntnisse waren vielseitig, wenn auch vermeidbar. So ist eine Kabelverbindung einem WLAN vorzuziehen. Außerdem sollte man beim TV, wenn man auf Konsole spielt, den „Game Mode“ aktivieren. Doch ein Teil lag auch an der Programmierung von EA Sports FC 25. So gab man zu das ein Teil der Probleme bei den Animationen in EA Sports FC 25 der Grund war. Dabei ging man ins Detail von fehlerhaften Animationstriggern bis hin zur unvollständigen Abdeckung. Für FC 26 möchte EA Sports diese Schwächen ausräumen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

EA Sports FC 26 dürfte liefern

Nach dem unter den Erwartungen gebliebenen FC 25 steht EA Sports unter Druck. Schon im Februar kaufte der Publisher TRACAB Technologies, um realistische Bewegungs- und Trackingdaten ins Spiel zu bringen. Das Ziel: FC 26 soll nicht nur reibungslos laufen, sondern auch noch näher an echten Fußball herankommen.

Wenn EA Sports die Erkenntnisse aus den Hausbesuchen konsequent umsetzt, könnte FC 26 das reaktionsschnellste und realistischste Spiel der Reihe werden. Die Fans dürften es ihnen danken, vorausgesetzt, der Release am 26. September 2025 hält, was versprochen wird.

Fragen & Antworten