Crimson Desert PC Systemanforderungen: 135 GB SSD Pflicht, 16 GB RAM Minimum

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pearl Abyss hat die offiziellen PC Systemanforderungen für Crimson Desert veröffentlicht. Die gute Nachricht: CPU und GPU fallen moderat aus. Eine GTX 1060 reicht für den Einstieg. Die schlechte Nachricht: RAM und Speicherplatz sind teuer. 16 GB Arbeitsspeicher sind Pflicht, dazu kommen 135 GB auf einer SSD. Gerade in Zeiten steigender RAM Preise ist das ein Problem für alle, die noch auf 8 GB laufen.

Die Anforderungen im Detail

Pearl Abyss teilt die Specs in zwei Stufen. Für die Mindestanforderung braucht ihr einen AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i5 8500. Bei der Grafikkarte reicht eine NVIDIA GTX 1060 oder eine AMD Radeon RX 6500 XT. Das sind beide Karten, die bereits mehrere Jahre alt sind. Die GTX 1060 kam 2016 auf den Markt und war damals eine Mittelklasse GPU.

Werbung

Für die empfohlene Konfiguration verlangt Pearl Abyss einen AMD Ryzen 5 5600 oder Intel Core i5 11600K. Die GPU sollte dann eine RTX 2080 oder RX 6700 XT sein. Auch das sind keine aktuellen Top Modelle. Die RTX 2080 ist bereits über fünf Jahre alt. RAM und Speicher bleiben in beiden Stufen identisch: 16 GB RAM und 135 GB SSD sind gesetzt.

Warum ist der Speicher so wichtig?

Crimson Desert setzt auf eine nahtlose Open World. Das bedeutet: keine Ladebildschirme zwischen Gebieten. Damit das funktioniert, muss das Spiel permanent große Datenmengen nachladen. Das geht nur mit einer SSD. Eine HDD würde zu lange brauchen. Pearl Abyss hat noch nicht gesagt, wie das Spiel auf einer HDD läuft, aber die Erfahrung zeigt: Moderne Open World Spiele sind auf HDD kaum spielbar.

Der hohe RAM Bedarf hängt ebenfalls damit zusammen. 16 GB sind mittlerweile Standard bei AAA Spielen. Crimson Desert lässt hier keinen Spielraum. Wer nur 8 GB hat, muss aufrüsten. Das ist gerade jetzt ein Problem, denn RAM ist so teuer wie lange nicht mehr. Die Preise sind durch den KI Boom massiv gestiegen.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 9? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.