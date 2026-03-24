Crimson Desert: Diese Items musst du dir zum Start unbedingt schnappen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die weiten Ebenen von Pywel sind wunderschön, aber sie sind auch verdammt gefährlich. In Crimson Desert wirst du als Söldner Macduff in eine Welt geworfen, die keine Fehler verzeiht. Egal ob blutrünstige Bestien oder feindliche Söldnergruppen – wer hier mit stumpfer Klinge und verrostetem Blechpanzer unterwegs ist, wird nicht lange überleben. Damit du nicht direkt im ersten Waldgebiet das Zeitliche segnest, ist die Wahl deiner Ausrüstung in den ersten Spielstunden absolut entscheidend. Ein starker Start legt den Grundstein für deinen gesamten Fortschritt, denn in Crimson Desert skaliert der Schwierigkeitsgrad knackig mit deinen Entdeckungen.

Die besten frühen Waffen

In Crimson Desert ist dein Schwert mehr als nur ein Stück Metall; es ist die Verlängerung deines Willens. Zu Beginn des Spiels wirst du mit einer Standard-Ausrüstung ausgestattet, die zwar solide ist, aber schnell an ihre Grenzen stößt. Eines der wichtigsten Items, nach denen du früh Ausschau halten solltest, ist das Veredelte Söldnerschwert. Du findest es oft bei Elite-Gegnern in den ersten Lagern oder als Belohnung für die ersten größeren Kopfgeldaufträge. Es bietet einen deutlich höheren kritischen Trefferschaden, was besonders bei den wuchtigen Kontern von Macduff den Unterschied macht.

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Aber ein Schwert allein reicht nicht. Fernkampf spielt eine zentrale Rolle, um Gegner aus der Distanz zu schwächen oder explosive Fässer in deren Nähe zu zünden. Der Kompositbogen der Jäger ist ein exzellentes Upgrade für den Start. Er lässt sich schneller spannen als der Standardbogen und verbraucht weniger Ausdauer beim Zielen im Fokus-Modus. Wenn du lernst, diese Waffe effektiv einzusetzen, kannst du viele Kämpfe beenden, bevor der Feind überhaupt in deine Nähe kommt. Es lohnt sich, die Umgebung genau zu erkunden, denn oft verstecken sich solche Schätze in unscheinbaren Truhen abseits der Hauptpfade.

Die richtige Rüstung finden

Offensive ist wichtig, aber wenn dich ein Treffer direkt aus den Socken haut, bringt dir das beste Schwert nichts. In Crimson Desert ist das Rüstungssystem modular aufgebaut. Das bedeutet, du kannst einzelne Teile kombinieren, um Boni zu erhalten. Für den Anfang solltest du dich auf das Set des Pfadfinders konzentrieren. Diese leichte bis mittlere Rüstung bietet eine gute Balance zwischen Schutz und Beweglichkeit. In einer Welt, in der Ausweichen und Parieren über Leben und Tod entscheiden, ist Mobilität dein bester Freund.

Besonders wichtig ist hierbei die Brustplatte, die einen passiven Bonus auf deine Ausdauer-Regeneration gewährt. Da fast jede Aktion in Crimson Desert, vom Sprinten bis zum schweren Schlag, Ausdauer frisst, ist dieser Bonus Gold wert. Du findest Teile dieses Sets meistens in der Region rund um die erste größere Handelsstadt. Es ist ratsam, frühzeitig in die Aufwertung dieser Rüstungsteile zu investieren, anstatt auf ein legendäres Set zu warten, das erst viel später im Spiel auftaucht. Wer gut geschützt ist, kann sich auch an die ersten größeren Bosse wagen, die in der offenen Welt auf dich lauern. Die schiere Größe der Spielwelt und die grafische Pracht von Crimson Desert sorgen dafür, dass du dich oft in der Erkundung verlierst. Sorge also dafür, dass du dabei nicht zur leichten Beute wirst.

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Hilfsmittel, die den Unterschied machen

Neben Waffen und Rüstungen gibt es in Crimson Desert eine Reihe von Verbrauchsgegenständen und Zubehör-Items, die oft unterschätzt werden. Eines der wertvollsten Items für den frühen Spielverlauf ist der Wetzstein des Söldners. Deine Waffen verlieren bei intensiver Nutzung an Schärfe und damit an Schaden. Ein stumpfes Schwert verlängert Kämpfe unnötig und erhöht das Risiko, überwältigt zu werden. Hab immer ein paar dieser Steine im Inventar, um deine Klinge auch unterwegs instand zu halten.

Ebenfalls unverzichtbar sind die verschiedenen Alchemistischen Elixiere. Besonders das Elixier der Standhaftigkeit hilft dir in den ersten Bosskämpfen enorm, da es deinen Widerstand gegen Betäubungseffekte erhöht. Nichts ist frustrierender, als von einem Riesen in eine Dauer-Betäubung geschickt zu werden. Wenn du diese kleinen Vorteile nutzt und deine Ausrüstung stetig verbesserst, wird Pywel schnell von einer tödlichen Bedrohung zu deinem persönlichen Spielplatz.

Hier geht es zu unserem allgemeinen Anfänger-Guide zum Spiel.

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