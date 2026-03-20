Crimson Desert Einsteiger-Guide: Steuerung, Inventar, Kampf, Pferd, Talente und Open World erklärt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Crimson Desert ist überwältigend. Die Welt von Pywel ist riesig, die Systeme zahlreich und das Spiel erklärt davon weniger, als man erwartet. Wer vom Tutorial direkt in die offene Welt entlassen wird und nicht weiß, wo man anfangen soll, ist in guter Gesellschaft. Dieser Guide fasst die wichtigsten Dinge zusammen, die man im ersten Spielabschnitt wissen sollte, damit der Einstieg nicht zur Frustration wird.

Hauptquest zuerst, bis Kapitel 3

Der größte Anfängerfehler in Crimson Desert ist es, zu früh in die offene Welt abzubiegen. Die Hauptquest lehrt euch in Kapitel 1 bis 3 die meisten grundlegenden Fähigkeiten und schaltet wichtige Spielmechaniken frei, darunter euer erstes Pferd, neue Kampfbewegungen und den Zugang zur Abyss-Mechanik. Wer zu früh in Nebenquests und Erkundung abtaucht, fehlen diese Werkzeuge, und viele Begegnungen werden unnötig schwer. Erst ab Kapitel 3 lohnt es sich richtig, die Welt ausgiebig zu erkunden.

Steuerung nachschlagen

Die komplette Steuerungsreferenz findet ihr jederzeit unter Optionen, dann Hilfe oder Meldungen. Gerade in den ersten Stunden lohnt sich ein regelmäßiger Blick, weil das Spiel neue Befehle nicht immer aktiv einblendet. Kliff steht nach einer Spielpause nicht mehr da, wo ihr ihn gelassen habt. Das Spiel setzt ihn automatisch an einen nahen, sicheren Punkt. Das ist kein Bug, sondern Absicht.

Fraktionsquests sind eure Freunde

Das Startinventar in Crimson Desert ist eng. Die Hauptquest schaltet gelegentlich zusätzliche Plätze frei, aber der schnellste Weg zu mehr Stauraum sind die Fraktionsquests der Dorfbewohner in Hernand und anderen Siedlungen. Wer diese Quests ignoriert und nur der Hauptstory folgt, läuft spätestens ab Kapitel 4 dauerhaft gegen Inventarlimits. Nehmt auch Nebenquests mit, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Viele davon liefern dauerhaft nützliche Belohnungen.

Inventar-Tipp

Sammelt früh Einrichtungsgegenstände für euer künftiges Zuhause. Das System wird erst später relevant, aber wer früh beginnt zu sammeln, hat einen Vorteil. Blumen, Tiere und Essensutensilien lassen sich vom Boden aufheben. Essen liefert im Kampf wertvolle temporäre Boni. Kocht lieber früher als später.

Beobachten lohnt sich

Das Kampfsystem in Crimson Desert ist tiefer als es zu Beginn scheint. Neue Talente und Bewegungsabläufe erlernt ihr nicht nur über Quests, sondern auch durch das Zuschauen. Wer am Fluss die Angler beobachtet, lernt Fischtechniken. Wer Feinden bei bestimmten Manövern zusieht, kann deren Bewegungen übernehmen. Achtet auf Symbole, die über Gegnern erscheinen, wenn sie eine lernbare Aktion ausführen. Gesperrte Talente im Talentbaum schalten sich entweder über die Hauptquest oder genau durch dieses Beobachten frei. Alle drei spielbaren Charaktere haben eigene Talentbäume. Investierte Punkte lassen sich nicht zurücknehmen, also überlegt kurz, bevor ihr zuweist.

Kampf-Tipps

Lernt früh den Doppelsprung und verbessert die Kraftfaust auf drei Einsätze hintereinander. Dieser Dreifach-Angriff bringt viele Bosse aus dem Rhythmus und macht frühe Begegnungen deutlich einfacher. Das Schnellauswahlrad öffnet ihr über Steuerkreuz unten. Gewöhnt euch früh daran, es zu nutzen. Im Kampf keine Zeit zum Menü-Scrollen zu verschwenden, macht einen spürbaren Unterschied. Lebens- und Ausdauerleiste über den Talentbaum vergrößern, sobald es möglich ist. Beide Werte machen den frühen Spielabschnitt deutlich angenehmer.

Das Pferd: Leveln nicht vergessen

Nach den ersten Kapiteln erhaltet ihr euer erstes Pferd. Es ist in Crimson Desert kein reines Fortbewegungsmittel. Das Tier sammelt Erfahrung, während ihr reitet, steigt in Leveln auf und lernt dabei neue Fähigkeiten wie Schnellstart, Rückwärtstritt und verbesserte Ausdauer. Wenn ihr ein neues Pferd erhaltet, beginnt der Level-Prozess von vorne. Nutzt also euer erstes Pferd so lange wie möglich. Im Kampf kann das Pferd Treffer abbekommen, heilt es per Talent Heilender Kraftschlag oder bringt es zu einem Stall.

Pferd-Tipps

Lagerfeuer mit Kessel darüber gewähren Stärkungen für euch und euer Pferd. Rastet kurz, wenn ihr eines seht, auch wenn ihr es im Moment nicht dringend braucht. Viele Systeme und Inhalte schalten sich erst nach Dutzenden Spielstunden frei. Lasst euch nicht entmutigen, wenn noch nicht alles zugänglich ist. Das Spiel öffnet sich schrittweise.

Erkundung belohnt, aber mit Timing

Pywel ist riesig und voller Geheimnisse. Die Versuchung, sofort alles zu erkunden, ist groß. Die Empfehlung ist: Schließt zunächst Kapitel 1 bis 3 der Hauptquest ab, dann erkundet ihr die Welt mit dem vollen Bewegungs- und Fähigkeitenset. Abyss-Artefakte findet ihr über Quests, Bosskämpfe und versteckte Rätsel in der Welt. Sie liefern neue Talente und sind einen Umweg wert. Achtet auch auf Nebenquests, die auf Karte und Minimap unscheinbar aussehen. Viele davon schalten Systeme frei, die das Spiel nie explizit erklärt. Straftaten haben Konsequenzen. Pywel reagiert auf euer Verhalten, Angriffe auf Unschuldige ziehen Kreise.

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