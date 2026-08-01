Crimson Desert baut Handel komplett um: Riesiges Update erschienen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pearl Abyss hat ein umfangreiches neues Update für das erfolgreiche Open-World-Abenteuer Crimson Desert veröffentlicht, das vor allem den Handel und die Wirtschaft grundlegend verändert. Mit 133 neuen Handelsposten, einem echten Angebot-und-Nachfrage-System sowie zahlreichen Komfortverbesserungen soll der Handel deutlich interessanter und lukrativer werden. Das Update steht ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit.

133 neue Handelsposten erweitern die Spielwelt

Der größte Bestandteil des Updates ist die massive Erweiterung des Handelsnetzes. Insgesamt kommen 133 neue Handelsposten hinzu, wodurch deutlich mehr Möglichkeiten entstehen, Waren zu kaufen und gewinnbringend zu verkaufen.

Außerdem wurde das Sortiment der Händler überarbeitet. Je nach Region unterscheiden sich nun Angebot und verfügbare Waren stärker, sodass sich längere Handelsrouten künftig deutlich mehr lohnen.

Angebot und Nachfrage bestimmen jetzt die Preise

Besonders spannend ist das neue Wirtschaftssystem. Erstmals reagieren die Preise auf das Verhalten der Spieler.

Wer eine bestimmte Handelsware immer wieder am selben Ort verkauft, drückt dort den Preis. Umgekehrt können andere Regionen deutlich höhere Gewinne ermöglichen. Damit setzt Pearl Abyss auf ein einfaches Angebot-und-Nachfrage-System, das Handelsrouten abwechslungsreicher machen soll.

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Mehr Gewinn durch gefährliche Routen

Auch das Risiko in Crimson Desert wird künftig stärker belohnt.

Laut den Patch Notes bringen schwer erreichbare Handelsposten höhere Gewinne als leicht zugängliche Orte. Wer also längere oder gefährlichere Wege in Kauf nimmt, kann deutlich mehr Geld verdienen.

Zusätzlich wurden die Verkaufspreise an den Königlichen Handelsposten vervierfacht, wodurch sich hochwertige Handelsgüter noch stärker auszahlen.

Neue Handelswaren und mehr Komfort

Das Update erweitert außerdem das Sortiment an Handelsgütern erheblich.

Neu hinzugekommen sind:

24 hochwertige Handelswaren

4 neue normale Handelswaren

Darüber hinaus lassen sich verpackte Handelsgüter nun – abhängig von ihrem Wert – in Stapeln von bis zu 10 oder 100 Einheiten transportieren. Auch unverpackte Waren können nun deutlich effizienter gestapelt werden, was das Inventarmanagement spürbar erleichtert.

Wagen bleiben nach Lieferungen erhalten

Eine weitere Komfortverbesserung betrifft die Handelswagen.

Bislang verschwanden Wagen nach der Lieferung an einen Königlichen Handelsposten. Dieses Verhalten wurde entfernt, sodass ihr eure Fahrzeuge künftig weiterverwenden könnt, ohne sie erneut organisieren zu müssen. Gerade für Spieler, die häufig handeln, spart das viel Zeit.

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