Crimson Desert ist so riesig, dass nur 10 Prozent der Spieler es durchgespielt haben
Crimson Desert ist ein gewaltiges Abenteuer. Nach dem Release haben bislang nur rund 10 Prozent der Spieler die Hauptgeschichte abgeschlossen.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Crimson Desert ist ein ziemlich großes Spiel. Das zeigt sich inzwischen nicht nur an der riesigen Welt von Pywel, sondern auch an einer überraschenden Zahl. Nur rund 10 Prozent der Spieler haben laut Steam die Hauptgeschichte bisher abgeschlossen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ungefähr neun von zehn Spielern noch irgendwo auf ihrem Abenteuer unterwegs sind.
Und das ist durchaus nachvollziehbar. Das Action-RPG von Pearl Abyss wirft den Spielern eine riesige offene Welt vor die Füße, in der es ständig etwas anderes zu entdecken gibt. Wer sich nicht ausschließlich auf die Hauptmissionen konzentriert, kann schnell Dutzende Stunden verlieren.
Die Welt lenkt ständig vom Ziel ab
Eigentlich könnte man in Crimson Desert einfach der Geschichte folgen und versuchen, möglichst schnell das Ende zu erreichen. In der Praxis ist das aber gar nicht so einfach. Überall warten Nebenquests, Gegner, Geheimnisse, Sammelobjekte und andere Aktivitäten. Dazu kommen zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Ausrüstung zu verbessern und die Welt zu erkunden.
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Genau deshalb dürfte die niedrige Abschlussquote kaum bedeuten, dass die Spieler kein Interesse am Ende der Geschichte haben. Viele dürften schlicht noch mitten im Spiel stecken. Auch die Länge der Hauptgeschichte spielt dabei eine Rolle. Wer zusätzlich möglichst viel von Pywel sehen möchte, verlängert sein Abenteuer noch einmal deutlich.
Nur ein kleiner Teil sieht das Ende
Die rund 10 Prozent zeigen deshalb ziemlich eindrucksvoll, wie viel Inhalt Crimson Desert bietet.
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Natürlich ist eine niedrige Abschlussquote nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. Viele Spieler brechen Spiele irgendwann ab oder wechseln zu anderen Titeln. Bei einem riesigen Open-World-Spiel ist es aber völlig normal, dass nur ein kleiner Teil tatsächlich bis zum Abspann kommt. Interessant wird deshalb, wie sich die Zahl in den kommenden Monaten entwickelt.
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Der erste DLC kommt bereits
Während die meisten Spieler also noch mit dem Hauptspiel beschäftigt sind, arbeitet Pearl Abyss bereits am nächsten Kapitel. Ein erster DLC für Crimson Desert soll noch 2026 erscheinen. Weitere Informationen zur Erweiterung will das Studio in absehbarer Zeit bekannt geben.
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