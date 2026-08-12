Crimson Desert: Pearl Abyss denkt über Multiplayer und Fortsetzung nach

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Crimson Desert ist noch gar nicht lange auf dem Markt, doch bei Pearl Abyss denkt man bereits darüber nach, wie es mit dem Action-RPG weitergehen könnte. Besonders interessant: Das Studio schließt laut ihrem neuesten Geschäftsbericht weder zusätzliche Multiplayer-Inhalte noch eine mögliche Fortsetzung aus. Das bedeutet allerdings nicht, dass bereits ein Crimson Desert 2 angekündigt wurde. Vielmehr scheint Pearl Abyss das Spiel langfristig als eigene Marke etablieren zu wollen.

Multiplayer ist plötzlich wieder ein Thema

Ursprünglich war Crimson Desert deutlich stärker mit Multiplayer-Ideen verbunden. Im Laufe der Entwicklung entschied sich Pearl Abyss jedoch dafür, daraus ein Einzelspieler-Abenteuer zu machen. Jetzt ist die Tür offenbar wieder einen Spalt geöffnet.

Laut Aussagen der Unternehmensführung könnte es in Zukunft Multiplayer-Funktionen geben, wenn die Nachfrage der Spieler entsprechend groß ist. Auch zusätzliche Inhalte und DLCs wurden ja schon angekündigt. Für die aktuelle Version bedeutet das zunächst einmal nichts. Crimson Desert bleibt ein Einzelspieler-Spiel. Ein Multiplayer-Modus ist weder Teil des aktuellen Spiels noch offiziell angekündigt.

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DLC soll noch in diesem Jahr kommen

Konkreter wird es bei zusätzlichen Inhalten. Pearl Abyss plant bereits weitere Inhalte für Crimson Desert, darunter ja ein DLC. Ein Teil der zukünftigen Unterstützung soll noch 2026 erscheinen.

Das ist durchaus nachvollziehbar. Die offene Welt von Pywel bietet schließlich genug Möglichkeiten, die Geschichte oder das Gameplay weiter auszubauen. Interessant wird dabei vor allem die Frage, ob zukünftige Erweiterungen eher neue Geschichten erzählen oder größere Veränderungen an der Spielwelt vornehmen.

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Und was ist mit Crimson Desert 2?

Auch eine Fortsetzung ist offenbar kein Tabuthema. Pearl Abyss bezeichnet Crimson Desert nicht als einmaliges Projekt und zeigt sich grundsätzlich offen für weitere Spiele innerhalb des Universums. Von einer konkreten Entwicklung eines Nachfolgers sind wir allerdings noch weit entfernt. Für Fans ist die Nachricht trotzdem spannend. Das Studio scheint langfristig mit Crimson Desert zu planen und die Marke nicht nach einem einzigen Spiel wieder fallen lassen zu wollen.

Nach dem erfolgreichen Start könnte das Action-RPG damit noch einiges vor sich haben. Erst kommen neue Inhalte – und wenn die Community groß genug bleibt, könnte irgendwann sogar der Schritt zu Multiplayer oder einem Crimson Desert 2 folgen.