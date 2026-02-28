Crimson Desert Spielzeit: Entwickler wollen keine Zahl nennen, aber 80 Stunden sind nur der Anfang

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pearl Abyss will keine konkrete Spielzeit für Crimson Desert nennen. Im Gespräch mit Journalist Destin Legarie erklärte PR Director Will Powers, dass jede Zahl zwangsläufig falsch verstanden wird. Manche Spieler würden sich von einer hohen Zahl abgeschreckt fühlen, andere enttäuscht. Das Problem: Crimson Desert lässt sich nicht in eine einzige Stundenzahl pressen. Die Hauptgeschichte dauert laut früheren Aussagen etwa 50 bis 80 Stunden. Doch das ist laut Powers nur ein Bruchteil dessen, was das Spiel bietet.

Warum keine Zahl genannt wird

Powers Argument ist nachvollziehbar. Eltern mit wenig Zeit könnten sich von 100+ Stunden überfordert fühlen. Studenten oder Streamer mit viel Freizeit finden dieselbe Zahl vielleicht zu gering. Jede Angabe würde spalten. Stattdessen betont Powers, dass Crimson Desert flexibel ist. Egal ob man nur 30 Minuten am Abend spielt oder ganze Nächte durchzockt, man soll immer das Gefühl haben, Fortschritt zu machen und belohnt zu werden.

Diese Herangehensweise ist klug. Sie vermeidet die Diskussionen, die Titel wie Starfield oder Cyberpunk 2077 hatten. Beide wurden mit riesigen Spielzeiten beworben, viele Spieler fühlten sich dann aber entweder erschlagen oder enttäuscht, weil die beworbenen Stunden nicht die eigentliche Qualität widerspiegelten. Crimson Desert setzt stattdessen auf Vielfalt. Die Hauptstory ist ein Angebot, kein Zwang.

Was macht die Spielzeit so variabel?

Crimson Desert ist keine lineare Erfahrung. Die Welt ist größer als Skyrim und Red Dead Redemption 2. Neben der Hauptquest gibt es Hunderte Nebenquests, Dungeons, versteckte Gebiete, Crafting, Basisbau, Farming und ein Rechtssystem. Spieler können Söldneraufträge annehmen, wilde Tiere zähmen, Drachen reiten und schwebende Inseln erkunden. Jede dieser Aktivitäten könnte mehrere Stunden füllen. Manche werden nur die Story spielen. Andere werden 200+ Stunden in die Welt investieren.

Ein weiterer Faktor ist das Fehlen von Leveln und Erfahrungspunkten. Crimson Desert setzt auf ein Fähigkeitensystem. Spieler schalten neue Moves und Fertigkeiten frei, indem sie bestimmte Aufgaben erledigen oder Gegner besiegen. Das bedeutet: Wer sich auf Kampf konzentriert, spielt anders als jemand, der erkundet oder craftet. Diese Freiheit macht eine einheitliche Spielzeit unmöglich.

