DailyGame - Gaming News - Star Wars: Galactic Racer bringt Pod-Rennen zurück
1 Min. lesen

Star Wars: Galactic Racer bringt Pod-Rennen zurück

Artikel von Markus +

Im Rennspiel Star Wars: Galactic Racer werden auch rasante Pod-Rennen, bekannt aus Star Wars: Episode I – enthalten sein. Das bestätigte Matt Webster von Fuse Games gegenüber GamesRadar.com. Entwickelt wird der Titel zusammen mit Secret Mode.

Das Spiel zeigt einen gefährlichen Untergrund-Rennsport am Rand der Galaxis, der nach dem Fall des Imperiums boomt. Syndikate finanzieren Fahrer, Risiken sind hoch, Entscheidungen fallen in Sekunden. Eine gesetzlose Liga bildet das Zentrum des Wettbewerbs. Release ist für 2026 (PS5, Xbox Series, PC) geplant.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!