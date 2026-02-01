Star Wars: Galactic Racer bringt Pod-Rennen zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Im Rennspiel Star Wars: Galactic Racer werden auch rasante Pod-Rennen, bekannt aus Star Wars: Episode I – enthalten sein. Das bestätigte Matt Webster von Fuse Games gegenüber GamesRadar.com. Entwickelt wird der Titel zusammen mit Secret Mode.

Das Spiel zeigt einen gefährlichen Untergrund-Rennsport am Rand der Galaxis, der nach dem Fall des Imperiums boomt. Syndikate finanzieren Fahrer, Risiken sind hoch, Entscheidungen fallen in Sekunden. Eine gesetzlose Liga bildet das Zentrum des Wettbewerbs. Release ist für 2026 (PS5, Xbox Series, PC) geplant.

