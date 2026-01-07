007 First Light: Diese PC-Hardware brauchst du wirklich für Bonds erstes Abenteuer

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für viele Fans von James Bond ist es einer der spannendsten Titel überhaupt. Jetzt wird es konkret: IO Interactive hat offiziell die PC-Systemanforderungen für 007 First Light veröffentlicht. Damit wissen wir erstmals genau, welche Hardware nötig ist, um Bonds erste Mission flüssig zu erleben und ob der eigene Rechner dafür noch ausreicht.

Gerade in der Community sorgt das für Gesprächsstoff. Die gute Nachricht vorweg: Extrem überzogen wirken die Spezifikationen nicht, zumindest auf den ersten Blick.

Mindestanforderungen: Bond läuft auch auf älteren PCs

Wer 007 First Light in 1080p bei 30 FPS spielen möchte, braucht keinen High-End-Rechner. Laut Entwickler reicht bereits ein Intel Core i5-9500K oder ein AMD Ryzen 5 3500. Auf der Grafikkarten-Seite nennt IO Interactive eine NVIDIA GTX 1660, eine AMD RX 5700 oder eine vergleichbare Intel-GPU. Dazu kommen 16 GB Arbeitsspeicher, 8 GB VRAM und 80 GB Speicherplatz. Unterstützt werden Windows 10 und Windows 11 (64-Bit). Viele Fans zeigen sich erleichtert, da diese Konfiguration noch immer weit verbreitet ist.

Wer Bond jedoch in 1080p mit stabilen 60 FPS erleben will, muss etwas tiefer in die Hardware-Kiste greifen. Empfohlen werden ein Intel Core i5-13500 oder ein AMD Ryzen 5 7600. Grafisch setzt IO Interactive hier auf eine NVIDIA RTX 3060 Ti oder eine AMD RX 6700 XT. Auffällig ist der erhöhte Speicherbedarf: 32 GB RAM und 12 GB VRAM. Das sorgt vielleicht für Diskussionen. Das moderne Games immer öfter 32 GB Arbeitsspeicher voraussetzen ist übrigens keine Neuheit mehr.

Ein junger Bond, ganz am Anfang seiner Karriere

Inhaltlich positioniert sich 007 First Light bewusst als „Origin-Story“. Du schlüpfst im Spiel in die Rolle eines 26-jährigen James Bond, lange bevor der Agent zur Legende wurde. Erzählt wird seine erste Mission für den MI6 und der Weg zum berühmten 00-Status. Entwickelt wird das Spiel von IO Interactive, dem Studio hinter der Hitman-Reihe. Entsprechend liegt der Fokus auf Social Stealth, offenen Lösungswegen und taktischem Vorgehen. Ergänzt wird das Ganze durch cineastische Action, Verfolgungsjagden und klassische Bond-Momente. Bond wird im Spiel von Patrick Gibson gesprochen. Als Gegenspieler tritt ein Schurke namens Bawma auf, verkörpert von Lenny Kravitz. Eine Besetzung, die in der Community bereits viel Aufmerksamkeit erzeugt hat.

Ursprünglich war ein Release im März geplant. IO Interactive entschied sich jedoch für eine Verschiebung auf den 27. Mai 2026, um dem Spiel mehr Feinschliff zu geben. Ein Schritt, den viele Fans nachvollziehen können, gerade nach problematischen Launches anderer großer Titel. 007 First Light erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Steam & Epic Games Store) sowie für die Nintendo Switch 2.

