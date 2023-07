PlayStation 5 im Spider Man 2 Look: Limitierte Edition

Dual Sense Spider Man 2 Edition © Sony

Auf der San Diego Comic Con 2023 wurde eine limitierte Marvel’s Spider-Man 2 PlayStation 5 und ein passender DualSense–Controller vorgestellt. Diese jährliche Comicmesse findet vom 20. bis 23. Juli statt, und einer der erwarteten Panels war die Präsentation von Spider-Man 2. Entwickler von Insomniac Games und einige Schauspieler des Projekts waren dabei. Während des Panels mit Insomniac wurden einige Details zum bevorstehenden Action-Abenteuerspiel bekannt gegeben, einschließlich Informationen zur Handlung und den Charakteren. Es wurde auch enthüllt, dass Marvel’s Spider-Man 2 die Spieler zum Haus von Tante May in Queens, New York, und zu einigen anderen ikonischen Orten der Stadt führen wird. WERBUNG WERBUNG PlayStation 5 im Spider Man 2 Design: Sieht genial aus! Nach dem Panel mit Insomniac wurde ein limitiertes Marvel’s Spider-Man 2 PS5-Bundle angekündigt, bei dem schwarze Symbionten-Tentakel die rote Farbe und das Spinnenlogo von Spider-Man überdecken. Das Bundle enthält thematische Konsolenabdeckungen, einen DualSense-Wireless-Controller, einen Code für eine digitale Standardversion des Spiels und Vorbesteller-Boni. Die Accessoires werden auch separat erhältlich sein, für diejenigen, die bereits eine PS5 besitzen. Die Vorbestellungen für das Marvel’s Spider-Man 2-Bundle beginnen am 28. Juli, und die Einzelteile werden am 1. September veröffentlicht. Das Design der Abdeckungen und des Controllers wurde in Zusammenarbeit mit Insomniac Games erstellt, und Jacinda Chew, die leitende Kunstregisseurin des Studios, gab weitere Einblicke in das interessante Thema. “Das Design wurde von dem im Spiel vorhandenen Symbionten inspiriert, der die Konsole und den Controller übernimmt, aber man kann immer noch etwas von dem darunterliegenden Rot unter den Tentakeln erkennen.” Die PlayStation 5 wurde im November 2020 veröffentlicht, und neben der Knappheit der Konsole waren viele Spieler enttäuscht über das Fehlen von limitierten Versionen in den folgenden Jahren. Dieser Mangel scheint sich nun zu ändern, da Sony regelmäßig thematische Frontplatten und Controller veröffentlicht hat. Es gab bereits einen God of War Ragnarok-Controller, Final Fantasy 16-Konsolenabdeckungen und DualSense-Controller, die nur in begrenzten Gebieten erhältlich waren, und die LeBron James PS5-Abdeckungen und Controller kommen am 27. Juli heraus. Das Marvel’s Spider-Man 2-Bundle wird jedoch die erste thematische PlayStation 5 sein, die seit dem Start der Konsole veröffentlicht wird. Fans der Spider-Man-Spiele von Insomniac sind besonders begeistert von diesem dritten Teil der äußerst erfolgreichen Serie, da Peter Parker und Miles Morales zusammenarbeiten und beide spielbare Charaktere sein werden. Auch der berüchtigte Symbiont des Universums hat sich mit Peter verbunden, und viele Spieler hoffen, dass Venom in Marvel’s Spider-Man 2 spielbar sein wird, wenn auch nur für kurze Zeit. Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober für die PS5.