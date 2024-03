Marvel’s Spider-Man 2: Neustes Update bringt New Game Plus

Endlich ist das lang erwartete New-Game-Plus-Update für Marvel’s Spider-Man 2 veröffentlicht worden. Es bringt neue Funktionen und Bonusinhalte, die sich die Fans seit der Veröffentlichung des Spiels im vergangenen Oktober gewünscht haben. Spider-Man 2 wurde von Kritikern sehr gelobt und entwickelte sich schnell zu einem der meistverkauften Titel von Insomniac. Allerdings beklagten sich Spieler darüber, dass sie die Story-Missionen nicht wiederholen konnten, ohne eine komplett neue Speicherdatei zu erstellen. Dies führte dazu, dass sie nach dem ersten Durchspielen der verschiedenen Nebenaktivitäten des Spiels nicht viel zu tun hatten.

Insomniac kündigte im Dezember ein New-Game-Plus-Update für Marvel’s Spider-Man 2 an. Das Update wird neue Zugänglichkeitsfunktionen und kosmetische Optionen für Peter Parker und Miles Morales hinzufügen. Später wurde bekannt, dass dieses Update am 7. März veröffentlicht wird. Es ermöglicht den Spielern, Teile der emotional fesselnden Story-Kampagne von Spider-Man 2 noch einmal zu erleben oder die gesamte Handlung von vorne zu beginnen. Dabei werden alle freigeschalteten Anzüge und Fähigkeiten übernommen.

Jetzt können Spieler endlich in die Features New Game Plus und Mission Replay von Marvel’s Spider-Man 2 eintauchen. Patch 1.002.000 ist ab sofort verfügbar. Das Update beinhaltet ultimative Levels, die es den Spielern ermöglichen, die Erfahrung von Peter und Miles über die Basislevel hinaus zu steigern. Die Spieler können ihre Gadgets mit den neu hinzugefügten goldenen Gadget-Styles optisch aufwerten. Außerdem können sie mit Suit Tech Fusion beide Perks in einem bestimmten Suit Tech-Slot nutzen. Zuletzt gibt es eine PlayStation-Trophäe für das Abschließen eines Spiels im New Game Plus.

Our new update for Marvel's #SpiderMan2PS5 is live! #BeGreaterTogether 🆕 NEW GAME+

🆙 ULTIMATE LEVELS

⭐ GOLD GADGETS

🔁 MISSION REPLAY

🌃 TIME OF DAY

🔥 HELLFIRE GALA SUITS

🦸 SYMBIOTE SUIT STYLES

🤖 ACTION FIGURE MODE

🔊 AUDIO DESCRIPTION ➕ AND MORE: https://t.co/YPwgMxivZO pic.twitter.com/S1KpJBf84A — Insomniac Games (@insomniacgames) March 7, 2024

New Game Plus in Marvel’s Spider-Man 2

Das neueste Patch-Update für Spider-Man 2 fügt viele kosmetische und barrierefreie Optionen hinzu, nach denen die Spieler gefragt haben. Zusätzlich gibt es New Game Plus und die Möglichkeit, Missionen zu wiederholen. Fans können nun die Tageszeit in der offenen Welt von New York City ändern und die Farben von Peters Symbionten-Ranken anpassen. Der Fotomodus bietet ebenfalls einige neue Optionen, wie z. B. neue Aufkleber und einen Action-Figur-Modus, der die Charaktere für lustige Fotos verkleinert. Die neuen Zugänglichkeitsoptionen beinhalten Audiobeschreibungen während der Zwischensequenzen, Screenreader-Audio für Texte im Spiel und die Möglichkeit, mit den Bewegungssensoren des DualSense-Controllers zu zielen.

Der neueste Patch von Spider-Man 2 behebt verschiedene Bugs und Glitches, um sicherzustellen, dass die Spieler ein noch reibungsloseres Spielerlebnis haben, während sie alle neuen Funktionen nutzen, die Patch 1.002.000 bietet. Die Hauptattraktion dieses neuen Updates ist das lang ersehnte New Game Plus. Fans können sich damit die Wartezeit auf Marvel’s Wolverine und Marvel’s Spider-Man 3 vertreiben.

Worum geht es im Spiel?

Marvel’s Spider-Man 2 ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Insomniac Games entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde. Es ist der dritte Teil der Marvel’s Spider-Man-Reihe, die im Jahr 2018 mit der Veröffentlichung des ersten Teils begann. Das Spiel erschien am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5. In dem Spiel steuert man abwechselnd Peter Parker und Miles Morales, die beide als Spider-Man gegen neue und alte Schurken wie Venom, Kraven und Lizard kämpfen. Das Spiel bietet eine erweiterte Spielwelt, neue Fähigkeiten, neue Anzüge und neue Spielmodi. Das Spiel wurde von der Kritik größtenteils sehr positiv aufgenommen und als das beste Superhelden-Spiel aller Zeiten bezeichnet.