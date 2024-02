Marvel’s Spider-Man 2 erreicht neuen Meilenstein

Marvel’s Spider-Man 2 erreicht einen neuen Meilenstein: Der Titel hat sich nun mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Der hochgelobte Blockbuster für die PS5 entwickelt von Insomniac Games hat diesen bemerkenswerten Meilenstein nur 107 Tage nach seiner Veröffentlichung erreicht, was einen bedeutenden Triumph für Sony und Insomniac darstellt.

Das Spiel wurde im Jahr 2023 erstmals veröffentlicht. Insomniac Games entwickelte das Spiel, welches von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht ist. Die Handlung spielt in einer offenen Welt in New York City und folgt den Abenteuern von Peter Parker und Miles Morales, die beide über Spider-Man-Kräfte verfügen. Die Spieler schwingen sich durch die Stadt, bekämpfen verschiedene Schurken und enträtseln eine Geschichte, die klassische Spider-Man-Überlieferungen mit neuen Handlungssträngen kombiniert. Das Spiel wird für seine flüssige Spielmechanik, fesselnde Geschichte und beeindruckende Grafik gelobt. Es zählt zu den besten Spider-Man-Spielen aller Zeiten.

Insomniac gab bekannt, dass Marvel’s Spider-Man 2 am 4. Februar 2024 die Marke von 10 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Nur drei Monate zuvor waren es 5 Millionen Verkäufe. Dies zeigt eine rasante Beschleunigung der Verkäufe und den anhaltenden Enthusiasmus der Spieler weltweit. Das Spiel hat diese Zahl nun innerhalb von nur 107 Tagen nach seiner Veröffentlichung verdoppelt.

Today, we're honored to celebrate an amazing milestone: Marvel's #SpiderMan2PS5 has surpassed 10 million units sold, bringing the game series sales to an astounding 50 million units! 🎉

Thank you for the support and making this spectacular journey possible! #BeGreaterTogether 🕷 pic.twitter.com/zvBrjU8mba

— Insomniac Games (@insomniacgames) February 14, 2024