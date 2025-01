State of Play 2025: Kommt die erste Show schon im Februar?

Die State of Play ist Sonys beliebtes Eventformat, bei dem kommende Spiele für die PlayStation-Plattform enthüllt und näher vorgestellt werden. Fans warten sehnsüchtig auf die erste Ausgabe 2025, um mehr über kommende Highlights zu erfahren. Doch bisher hat Sony offiziell nichts bestätigt. Nun gibt es einen interessanten Beitrag dazu.

Der bekannte Leaker NateTheHate, der sich schon mehrfach als zuverlässig erwiesen hat, sorgt für Aufsehen. Auf „X“ (vormals Twitter) wurde er gefragt, ob er etwas über die nächste State of Play wisse. Seine Antwort: „Wie wäre Februar?“. Ein genaues Datum hat er nicht genannt, und eine Bestätigung von Sony fehlt ebenfalls.

Werbung

NateTheHate hat kürzlich mit seiner Vorhersage zum Enthüllungsdatum der Nintendo Switch 2 ins Schwarze getroffen. Er hatte den 16. Januar genannt, und genau an diesem Tag wurde die neue Konsole tatsächlich in einem kurzen Video vorgestellt. Für die Switch 2 prognostiziert er zudem einen Release zwischen Mai und Juni. Ob auch diese Information stimmt, bleibt abzuwarten.

How’s February sound? — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 16, 2025

Wie wahrscheinlich ist eine State of Play im Februar?

Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass Sony im ersten Quartal regelmäßig eine State of Play veranstaltet. 2024 fand sie am 31. Januar statt, 2023 am 23. Februar und 2022 am 9. März. Ein Termin im Februar wäre also nicht ungewöhnlich.

Werbung

Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass Sony im ersten Quartal regelmäßig eine State of Play veranstaltet:

2024: 31. Januar

2023: 23. Februar

2022: 9. März

Ein Termin im Februar wäre also nicht wirklich ungewöhnlich und wäre tatsächlich plausibel.

Die nächste State of Play von PlayStation könnte einige spannende Titel präsentieren. Basierend auf aktuellen Informationen und Entwicklungen sind folgende Spiele mögliche Kandidaten für die Vorstellung:

Bisher handelt es sich nur um ein Gerücht, aber die Spekulationen rund um die erste State of Play-Show 2025 lassen die Fans bereits aufhorchen.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!