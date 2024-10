Ghost of Yotei bringt frischen Wind in eine mögliche Serie

Die lang erwartete Fortsetzung von Ghost of Tsushima wurde enthüllt und trägt den Titel Ghost of Yotei. Überraschenderweise wird die Geschichte von Jin Sakai nicht fortgesetzt, sondern die Handlung spielt drei Jahrhunderte nach den Ereignissen des ersten Spiels.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle einer neuen Protagonistin namens Atsu und werden über den Rand Japans hinaus nach Ezo geführt, in die Gebiete um den Berg Yotei. Obwohl einige Fans enttäuscht sein mögen, dass Jin Sakai nicht zurückkehrt, eröffnet diese neue anthologische Struktur der Serie viele neue Möglichkeiten.

Anstatt die Geschichte von Jin fortzusetzen und die übergreifende Handlung einzuengen, erlaubt Ghost of Yotei der Serie, sich weiterzuentwickeln und neue Erzählungen zu erforschen. Dieser Ansatz könnte die Ghost-Serie in eine ähnliche Richtung wie Ubisofts Assassin’s Creed führen, wo verschiedene Zeitabschnitte und Protagonisten im Mittelpunkt stehen, die durch ein gemeinsames Konzept verbunden sind. Assassin’s Creed hat gezeigt, dass dies die Lebensdauer und den Erfolg einer Spielreihe erheblich verlängern kann, da es immer neue historische Epochen und Charaktere zu entdecken gibt.

Könnten wir noch weitere Games in Zukunft erwarten?

Mit der neuen Ausrichtung könnte die Ghost-Serie ebenfalls verschiedene Protagonisten, Zeitepochen und ein größeres Universum bieten. In einem Interview mit der New York Times erklärte der Creative Director Nate Fox, dass die DNA eines Ghost-Spiels darin besteht, den Spieler in die Romantik und Schönheit des feudalen Japans zu versetzen. Ghost of Yotei spiegelt dieses Ziel wider, indem es eine neue offene Welt und eine neue Heldin vorstellt, was die Spieler an einen Ort und nicht an eine bestimmte Person bindet.

Die Zukunft der Ghost-Serie ist derzeit unklar, was Charaktere, Schauplätze und Zeiträume betrifft. Sucker Punch hat jedoch Pläne für mehrere Spin-offs angedeutet. Es bleibt abzuwarten, ob und wie diese Titel miteinander verbunden sein werden und ob Jin Sakai in irgendeiner Form zurückkehren wird. Die Entscheidung, die Serie in eine anthologische Richtung zu lenken, könnte sich als kluger Schachzug erweisen, um langfristig neue Geschichten und Erlebnisse in der faszinierenden Welt des feudalen Japans zu bieten.