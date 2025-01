Helldivers 2: Riesenschlacht auf Super Erde enthüllt – das erwartet dich

Ein neuer Leak zeigt, dass Helldivers 2 in ein völlig neues Kapitel eintritt: Super Erde, die Heimat der Menschheit, wird bald selbst zum Schauplatz gewaltiger Schlachten. Städte, zerstörte Umgebungen und ein massiver Angriff der Illuminaten stehen bevor.

Was wurde geleakt? Der bekannte Dataminer IronS1ghts hat herausgefunden, dass Entwickler Arrowhead intensiv an neuen Inhalten für Super Erde arbeitet. Dabei wurden Städte als neuer Spielbereich entdeckt, die im Rahmen eines zukünftigen Updates erscheinen sollen. Bislang waren die Super-Erde-Maps ländlich geprägt, mit Biomen wie Weizenfeldern und Obstplantagen. Jetzt kommen ausgedehnte urbane Umgebungen ins Spiel – und sie werden alles andere als friedlich sein.

Helldivers 2 Zukunftsmusik: Illuminaten greifen Super Erde an

Seit die Illuminaten letztes Jahr in Helldivers 2 eingeführt wurden, rückt die Bedrohung durch diese Alien-Spezies immer näher an die Menschheit heran. Auf den neuen Karten kämpfen Spieler ausschließlich gegen die Illuminaten – zumindest in der aktuellen Entwicklungsphase. Versuche, andere Feinde wie die Robofraktion oder die Termaniden (Bugs) in den neuen Biomen zu spawnen, führten laut dem Dataminer zu Abstürzen. Es ist jedoch möglich, dass Arrowhead diese Gegner in späteren Updates hinzufügt.

Laut dem Leak hat das Stadt-Biom einen einzigartigen Look, verwendet aber aktuell noch Platzhalter-Assets. Das bedeutet, dass die Maps sich momentan eher wie Testumgebungen anfühlen, bevor sie für die Spieler veröffentlicht werden. Trotzdem versprechen die neuen Inhalte, eine völlig neue Dynamik ins Spiel zu bringen – mit zerstörten Gebäuden, engen Straßenschluchten und großen Verteidigungsschlachten.

Wann kommt das Super Erde-Update?

Ein offizielles Datum gibt es noch nicht, da die Inhalte sich offenbar noch in der frühen Entwicklungsphase befinden. Doch die Fortschritte zeigen, dass Arrowhead fleißig daran arbeitet, die Spielerfahrung zu erweitern. Zumindest haltet man sich mit Nerfs zur Waffen-Balance nicht auf.

Die Einführung von Super Erde als Schlachtfeld würde Helldivers 2 auf ein neues Level bringen. Es würde nicht mehr nur darum, ferne Planeten zu erobern sondern die eigene Heimat zu beschützen. Für dich würde das noch intensivere Missionen bedeuten, neue Strategien und wahrscheinlich eine Menge neuer Ausrüstung, um der Bedrohung zu begegnen. Das klingt nach Spaß!

Helldivers 2 ist für PS5 und Windows PC verfügbar. Sony hat bereits verkündet, dass man das Spiel verfilmen wird. Eine Hommage an Starship Troopers? Entwickler Arrowhead hat sich ebenfalls bereits dazu geäußert.